Miles de familias disfrutan del Desfile Militar por los 182 años de la Independencia Nacional

Desde tempranas horas de la tarde, la avenida George Washington comenzó a recibir a miles de familias que, con bebés en brazos, niños sobre los hombros, adolescentes inquietos y ancianos de paso pausado, acudieron al desfile militar 2026 con el que la República Dominicana celebró sus 182 años de Independencia Nacional.

La cita, convocada en honor a la gesta proclamada por los padres fundadores, entre ellos Juan Pablo Duarte, Francisco del Rosario Sánchez y Matías Ramón Mella, tuvo el tono solemne de las grandes conmemoraciones y, a la vez, la espontaneidad festiva.

Los sonidos marcaron el pulso de la jornada: cornetas agudas, silbidos prolongados que se multiplicaban como eco. No faltaron los teléfonos celulares en alto, que grababan e inmortalizaron el paso firme de los uniformes impecables. Cada familia quiso llevarse a casa su propio fragmento de patria.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/28/whatsapp-image-2026-02-27-at-64448-pm-1f9609d9.jpeg Raquel Peña, Raquel Arbaje, Luis Abinader y el teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, ministro de Defensa. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO)

Ante la autorización del primer mandatario de la República, Luis Abinader, el espectáculo, majestuoso y coreografiado al detalle, desplegó los cuerpos especializados de tierra, aire y mar. El cielo fue vestido con los colores de la bandera nacional: el rojo, blanco y azul, arrancando exclamaciones de asombro entre la multitud.

Junto al presidente Luis Abinader estuvo la ministra de Interior y Policía, Faride Raful; el canciller, Roberto Álvarez; la vicepresidenta, Raquel Peña; el teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, ERD, ministro de Defensa de la República Dominicana, y la primera dama Raquel Arbaje, quien como de costumbre se mantuvo risueña en todo momento.

Una muestra de honra

A lo largo de la extensa avenida George Washington, cada grupo uniformado repetía su canto sin cesar, sin descanso. El paso sincronizado, el brillo metálico de los instrumentos y la disciplina evidente diseñaban una escena de fuerza organizada y respeto institucional.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/28/whatsapp-image-2026-02-27-at-64510-pm-640a8104.jpeg Armada de la República Dominicana. (SAMIL MATEO)

Es preciso destacar, que no pasó desapercibida una chichigua que volaba casi a la par con las naves aéreas. Una insensatez que avanzado el evento fue interrumpida.

Uno de los momentos más aclamados fue el de la caballería militar. El trote elegante de los caballos, la firmeza de sus jinetes y el eco de los cascos sobre el asfalto provocaron una ovación cerrada.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/28/whatsapp-image-2026-02-27-at-64512-pm-25d026aa.jpeg Sobre el mar también se extendía la celebración. (SAMIL MATEO)

La pirotecnia, que acompañó en distintos tramos del desfile, aportó destellos vibrantes; aunque entre salida y salida presentó uno que otro fallo, nada logró opacar el impacto encantador y, por momentos, temible que evocó el paso de cada cuerpo especializado.

En la narración oficial se destacó, con justo énfasis, la participación de la mujer en las distintas unidades. Uniformadas con igual rigor, marcharon con la misma cadencia y determinación, recordando que la defensa y el servicio a la nación no distinguen género, sino compromiso.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/27/whatsapp-image-2026-02-27-at-71339-pm-f3103332.jpeg Unidad táctica Linces. (SAMIL MATEO)

Y, justamente cuando el reloj marcó las 6:30 de la tarde, culminó el Desfile Militar 2026 con la salida de la unidad táctica "Linces", cuya presencia cerró la jornada con un sello de energía y contundencia. La multitud comenzó entonces a dispersarse, todavía comentando lo visto, revisando en sus pantallas los videos recién capturados.

Quedó, tras el retiro masivo, un gran cúmulo de basura como huella del consumo de un comercio informal paralelo y quedando en desnudo la irreverencia del público que desechó lo que quedó de su consumo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/28/whatsapp-image-2026-02-27-at-64519-pm-54e57bca.jpeg Parte del desfile. (SAMIL MATEO)