Cruz Roja reporta más de 3,200 viviendas dañadas tras incidencia en el país de un sistema frontal

Colchones y otros ajuares en la calle, dañados por las inundaciones registradas en la región norte del país ( FUENTE EXTERNA )

La Cruz Roja Dominicana presentó este viernes la actualización número siete sobre los efectos del sistema frontal que impactó las regiones norte y nordeste del país, provocando severas inundaciones y afectando a miles de familias.

Aunque el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) ha descontinuado los niveles de alerta tras la mejoría de las condiciones meteorológicas, las comunidades aún enfrentan las consecuencias.

Mediante una nota de prensa, reportó que más de 16,120 personas fueron desplazadas, 3,224 viviendas resultaron afectadas y al menos 1,274,237 personas quedaron temporalmente sin acceso a agua potable debido a la interrupción de los sistemas de acueducto.

Provincias más impactadas

Señaló que las provincias de María Trinidad Sánchez, Espaillat y Puerto Plata figuran entre las más impactadas. En Nagua, diez comunidades permanecen incomunicadas y más de 1,124 viviendas fueron anegadas.

En Puerto Plata se reportan cerca de 1,500 viviendas afectadas, mientras que en Gaspar Hernández continúan las intervenciones en sectores como El Caimán, Villa Hermosa, Villa Magante y el centro de la ciudad.

En respuesta, indicó que más de 560 voluntarios han sido activados en terreno, desarrollando evaluaciones de daños y análisis de necesidades (EDAN), jornadas de limpieza y saneamiento, acompañamiento psicosocial y asistencia directa a las familias.

Agregó: "Desde la Sede Central se dispuso el envío de 500 kits de higiene familiar, de los cuales ya se han entregado 114 en la comunidad de El Caimán, como parte de una distribución priorizada basada en las necesidades identificadas".

Asimismo, dijo que se mantiene activa la Sala de Manejo de Crisis Nacional para dar seguimiento permanente a la evolución de la situación y coordinar acciones con las autoridades y equipos en terreno.

Te puede interesar Colapsan tres viviendas y más de 500 resultan inundadas por lluvias en provincias del Cibao