El Sistema 9-1-1 amplía su cobertura a Constanza y Jima Abajo en La Vega

Momento que se deja en servico el sistema 9-1-1 en Constanza. ( FUENTE EXTERNA )

El Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 llega a los municipios de Constanza y Jima Abajo, provincia La Vega, ampliando así la cobertura en un 94% del territorio nacional.

Con esta incorporación, el Sistema 9-1-1 se consolida en una red integral de atención que articula a las principales agencias de respuesta, garantizando asistencia oportuna, coordinada y eficiente ante situaciones de emergencia.

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, dejó puesto en funcionamiento el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y destacó los beneficios que recibirán los residentes en ambas zonas.

Un servicio esperado

"Esta iniciativa responde a la prioridad de seguir fortaleciendo la capacidad del Estado para salvar vidas, mejorar la respuesta coordinada ante emergencias y elevar los estándares de seguridad ciudadana y atención prehospitalaria, especialmente en zonas con alto valor productivo, agrícola y estratégico", aseguró Paliza.

Reafirmó que la expansión aprobada para este primer cuatrimestre de 2026 forma parte de una visión de Estado orientada a acercar el 9-1-1 a más comunidades en todo el país.

En Constanza y Jima Abajo el Sistema 9-1-1 contará con unidades de ambulancias equipadas para soporte vital básico, patrullas policiales, unidades del Cuerpo de Bomberos y una infraestructura tecnológica que permitirá la gestión eficiente de llamadas, la geolocalización de incidentes y el despacho coordinado de recursos desde el Centro de Comando y Control.