×
Versión Impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Sistema 9-1-1
Sistema 9-1-1

El Sistema 9-1-1 amplía su cobertura a Constanza y Jima Abajo en La Vega

José Ignacio Paliza encabeza expansión del Sistema 9-1-1 en la provincia La Vega

    Expandir imagen
    El Sistema 9-1-1 amplía su cobertura a Constanza y Jima Abajo en La Vega
    Momento que se deja en servico el sistema 9-1-1 en Constanza. (FUENTE EXTERNA)

    El Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 llega a los municipios de Constanza y Jima Abajo, provincia La Vega, ampliando así la cobertura en un 94% del territorio nacional.

    Con esta incorporación, el Sistema 9-1-1  se consolida en una red integral de atención que articula a las principales agencias de respuesta, garantizando asistencia oportuna, coordinada y eficiente ante situaciones de emergencia.

    El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, dejó puesto en funcionamiento el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y destacó los beneficios que recibirán los residentes en ambas zonas.

    Expandir imagen
    Unidades para el servicio del 9-1-1 en Constanza y Jima Abajo, La Vega.
    Unidades para el servicio del 9-1-1 en Constanza y Jima Abajo, La Vega. (FUENTE EXTERNA)
    Expandir imagen
    El ministro de la Presidencia , José Ignacio Paliza.
    El ministro de la Presidencia , José Ignacio Paliza. (FUENTE EXTERNA)
    Expandir imagen
    Otras unidades del 9-1-1.
    Otras unidades del 9-1-1. (FUENTE EXTERNA)
    Expandir imagen
    Infografía

      Un servicio esperado

      "Esta iniciativa responde a la prioridad de seguir fortaleciendo la capacidad del Estado para salvar vidas, mejorar la respuesta coordinada ante emergencias y elevar los estándares de seguridad ciudadana y atención prehospitalaria, especialmente en zonas con alto valor productivo, agrícola y estratégico", aseguró Paliza.

      • Reafirmó que la expansión aprobada para este primer cuatrimestre de 2026 forma parte de una visión de Estado orientada a acercar el 9-1-1 a más comunidades en todo el país.

      En Constanza y Jima Abajo el Sistema 9-1-1 contará con unidades de ambulancias equipadas para soporte vital básico, patrullas policiales, unidades del Cuerpo de Bomberos y una infraestructura tecnológica que permitirá la gestión eficiente de llamadas, la geolocalización de incidentes y el despacho coordinado de recursos desde el Centro de Comando y Control.

      TEMAS -

        Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.