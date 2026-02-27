Autoridades de Santiago conmemoran 182 aniversario de la Independencia Nacional con diversos actos

Vista de las auroridades de Santiago durante los actos en honor al 182 aniversario por la Independencia Nacional. ( DIARIO LIBRE/CÉSAR JIMÉNEZ )

Las autoridades civiles, militares y educativas de Santiago realizaron este viernes 27 de febrero los actos solemnes por el 182 aniversario de la Independencia Nacional, con una agenda que incluyó el enhestamiento de la Bandera Nacional en la explanada de la Gobernación y un tedeum en la Catedral Santiago Apóstol.

A las 8:00 de la mañana inició la ceremonia con el izamiento de la enseña tricolor, seguido de las palabras del director regional de Educación, Pedro Pablo Marte; el alcalde Ulises Rodríguez; la gobernadora provincial Rosa Santos; y el historiador Robert Espinal.

Posteriormente, a las 8:45 de la mañana, se celebró el tradicional tedeum en la Catedral Santiago Apóstol.

Recordar la historia

Durante su intervención, el historiador Robert Espinal abordó los antecedentes y consecuencias del 27 de febrero de 1844, al recordar la fundación de la sociedad secreta La Trinitaria el 16 de julio de 1838 por Juan Pablo Duarte y sus convocados, quienes promovieron la idea de separar la parte Este de la isla del gobierno haitiano establecido desde el 9 de febrero de 1822.

Espinal destacó la redacción y publicación del documento, "Manifestación de los pueblos de la parte Este de la isla de Santo Domingo sobre las causas de su separación de la parte oeste", fechado el 16 de enero de 1844, redactado por los abogados Tomás Bobadilla Briones y Francisco del Rosario Sánchez. Señaló que este texto expuso las razones políticas y jurídicas que sustentaron la proclamación de la independencia.

También recordó que el 19 de abril de 1844, la Junta Central Gubernativa declaró formalmente la guerra al Estado haitiano, decisión que, afirmó, dio fundamento legal a un conflicto que se extendió por 12 años.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/27/whatsapp-image-2026-02-27-at-93300-am-1-4824e71d.jpeg Los actos por la Independencia incluyeron una ofrenda floral. (DIARIO LIBRE/CÉSAR JIMÉNEZ)

Mencionó figuras como Fernando Valerio, Antonio Duvergé y José María Imbert, así como el rol de mujeres como Juana Saltitopa, Ana Apolinaria Pérez de Franco —quien bordó la bandera izada el 6 de marzo de 1844 en la Fortaleza San Luis— y María Trinidad Sánchez.

El historiador subrayó que la historia no debe utilizarse para promover confrontaciones en el presente y recordó la firma del Tratado de Paz, Comercio y Navegación de 1874 entre ambos Estados, al tiempo que llamó a fortalecer la educación y el trabajo como pilares del desarrollo nacional.

De su lado, la gobernadora Rosa Santos resaltó el papel decisivo de Santiago en la consolidación de la independencia, al citar: La Batalla del 30 de marzo de 1844

La Batalla de Santiago del 6 de septiembre durante la Guerra de la Restauración, iniciada con el Grito de Capotillo.

Santos afirmó que amar la patria implica asumir responsabilidades cotidianas, actuar con honestidad y contribuir al buen uso de los recursos públicos.

Señaló que el progreso del país depende del compromiso colectivo de ciudadanos, autoridades y sectores productivos.

Las actividades concluyeron con un llamado a rendir honor a los héroes y heroínas de la Independencia Nacional y a fortalecer los valores cívicos en las nuevas generaciones.