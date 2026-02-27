Piden en el tedeum una educación integral que aleje a los jóvenes de la avaricia y el egoísmo

El acto fue encabezado por el presidente Luis Abinader. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente Luis Abinader, acompañado de la primera dama Raquel Arbaje, así como de la vicepresidenta Raquel Peña, asistió al tedeum en la Catedral Primada de América con motivo de la celebración del 182 aniversario de la Independencia Nacional.

La ceremonia religiosa de acción de gracias se inició con la llegada del mandatario a las 2:00 de la tarde. Recibió los honores correspondientes a su investidura, con una salva de 21 cañonazos.

La homilía fue presidida por Carlos Tomás Morel Diplán, arzobispo coadjutor de la Arquidiócesis de Santo Domingo, quien ofreció un mensaje enfocado en rescatar los valores patrios para dignificar el legado de Juan Pablo Duarte, Ramón Matías Mella y Francisco del Rosario Sánchez y, entre todos los dominicanos, construir un mejor país.

El obispo coadjutor indicó que los proyectos individuales y egoístas son ajenos a los planes de erigir la nación por el camino correcto.

Asimismo, resaltó que esos valores que han sostenido al país en el tiempo, la prudencia, la justicia, la calidad, el amor al prójimo y la ética, no se pueden perder.

"La crisis que enfrenta el mundo no es meramente económica y política; es moral", enfatizó.

Morel Diplán afirmó que, en la actualidad, la libertad del pueblo dominicano se ve amenazada por ideologías contrarias a la naturaleza humana.

Expresó gran preocupación por "las irregularidades en nuestra frontera y la explotación de recursos naturales por manos nacionales y extranjeras".

Asimismo, manifestó inquietud por "personas que se autoperciben como animales, objetos inanimados y de otra índole", acciones que, a su juicio, atentan contra nuestra humanidad.

«Como sociedad, estamos fallando en honrar los valores que nos unen como dominicanos», reiteró.

Hizo un llamado a los jóvenes a no dejarse dominar por la avaricia, «el cáncer más despiadado que tiene la humanidad en estos momentos».

Finalmente, el arzobispo enfatizó la necesidad de una educación integral que involucre a las familias y a las escuelas, y rechazó las agresiones a maestros que se han reportado en días recientes.

"Todos somos responsables de la buena y mala marcha del país", concluyó.

Algunos asistentes

El presidente Abinader estuvo acompañado en el tedeum por el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, y el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco.

Asimismo, estuvieron presentes el ministro de Energía y Minas, Joel Santos; el ministro de Medio Ambiente, Paíno Henríquez; el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo; el ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella; el ministro de Educación, Luis Miguel de Camps; el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo "Yayo" Sanz Lovatón; la directora de Ética, Milagros Ortiz Bosch; y la ministra de la Mujer, Gloria Reyes, entre otros.

Ofrenda floral en el Altar de la Patria

Al concluir el tedeum, el jefe de Estado acudió al Altar de la Patria, donde depositó una ofrenda floral en honor a los patricios Juan Pablo Duarte, Francisco del Rosario Sánchez y Ramón Matías Mella.