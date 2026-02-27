Ito Bisonó se traslada a Gaspar Hernández para evaluar daños en viviendas

El ministro de Vivienda y Edificaciones (Mived), Ito Bisonó, junto a una comitiva en Gaspar Hernández. ( FUENTE EXTERNA )

El ministro de Vivienda y Edificaciones (Mived), Ito Bisonó, se trasladó este viernes a Gaspar Hernández para constatar los daños provocados por las intensas lluvias y el desbordamiento del río Joba, situación que ha afectado viviendas y parte del entorno del municipio. Prometió la reparación de las viviendas afectas.

"Desde que tuvimos conocimiento de la situación, instruimos el desplazamiento inmediato de nuestro equipo técnico. Hoy estamos aquí, junto a la comunidad y las autoridades locales, para escuchar, evaluar y actuar con responsabilidad en lo que compete a vivienda y adecuación del entorno", expresó Bisonó mediante una nota de prensa.

El funcionario explicó que, como parte de las competencias del Ministerio, se trabajará en la reparación de viviendas impactadas a través del programa Dominicana Se Reconstruye, así como en acciones de intervención y dignificación del entorno que permitan restablecer condiciones seguras para las familias afectadas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/28/whatsapp-image-2026-02-27-at-71740-pm-bd1df325.jpeg Ito Bisonó en Gaspar Hernández junto a autoridadaes y comunitarios. (FUENTE EXTERNA)

Entrega de enseres

Durante la jornada también se realizó la entrega de enseres destinados a asistir a familias afectadas con artículos de primera necesidad, como parte del acompañamiento inmediato ante la situación.

El Ministerio informó que las acciones se desarrollarán en coordinación con las autoridades municipales y provinciales, así como con organismos de respuesta que ya operan en la zona, garantizando que cada institución actúe dentro de sus competencias.

Autoridades en la jornada

Bisonó estuvo acompañado por el senador de la provincia Espaillat, Carlos Gómez; el viceministro de la Presidencia, Alexis Jiménez; la gobernadora de la provincia, Patricia Muñoz; el alcalde de Gaspar Hernández, Abel Suriel; el director del distrito municipal de Joba Arriba, Edgar Di Anny; el director del distrito municipal de Villa Magante, Balan Ramos; el director del distrito municipal de Veragua, Luis Canela; y el sacerdote Rafael Lara.

También participaron el viceministro de Vivienda y Edificaciones, Ney García, y el equipo técnico del Mived, quienes sostuvieron encuentros con líderes comunitarios y residentes afectados para levantar información detallada que permita estructurar una respuesta ágil y coordinada.

Asimismo, en el encuentro participaron representantes de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Moca (Coraamoca), el Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a al Micro, Pequeña y Medina Empresa (Promipyme), Salud Pública, Plan Social de la Presidencia, entre otros.