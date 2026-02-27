Noticias que fueron tendencia

En esta semana, cinco acontecimientos se destacaron en el consumo de contenidos de las plataformas de Diario Libre por su incidencia directa en la cotidianidad y en la agenda nacional. Entre ellos, lograron mayores interacciones el fallo eléctrico que provocó un apagón general y la inauguración de línea del Metro de Santo Domingo que conecta a la comunidad de Los Alcarrizos con el sistema integrado de transporte.

Un apagón vuelve a sacudir el sistema eléctrico dominicano

La interrupción eléctrica que afectó a gran parte del país se colocó entre los asuntos de mayor repercusión, al producirse apenas tres meses y medio después de un evento similar que dejó al territorio sin servicio.

El corte se originó por una caída progresiva en la generación del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), que comenzó en la mañana y derivó en un colapso casi total del suministro al mediodía.

Registros del Organismo Coordinador indican que el sistema pasó de una producción prevista superior a los 2,600 megavatios a niveles mínimos, situación que paralizó actividades comerciales, transporte y servicios.

El Ministerio de Energía y Minas explicó que la causa fue un disparo en la línea de transmisión de 138 kilovoltios Hainamosa-Villa Duarte, incidente que provocó la desconexión masiva.

Las autoridades informaron que brigadas técnicas trabajaron para restablecer el servicio de manera progresiva en distintas zonas, mientras el sistema recuperaba capacidad de generación y estabilidad en la red de transmisión.

El jueves en la noche las autoridades informaron que será el 11 de marzo que se conocerá las causas preliminares del nuevo colapso del sistema eléctrico.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/27/nuevo-billete-de-rd2000-del-banco-central-50a3a30c.jpg Nuevo billete de RD$2,000 que pondrá en circulación el Banco Central (FUENTE EXTERNA)

Nuevos billetes de RD$2,000 despiertan curiosidad

La presentación de los nuevos billetes de 2,000 pesos dominicanos generó amplio interés por los cambios en diseño, protección y circulación dentro del sistema financiero.

La pieza incorpora elementos renovados y mecanismos antifalsificación actualizados, alineados con estándares internacionales utilizados por bancos centrales.

El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) explicó que la emisión forma parte del proceso regular de modernización del cono monetario, sin alterar el valor ni la vigencia de las versiones anteriores.

La introducción de la nueva denominación física se mantendrá de forma simultánea con ejemplares previos, garantizando continuidad en transacciones comerciales y bancarias.

La institución detalló que los billetes conservan las mismas características de tamaño y valor facial, e incluyen firmas actualizadas de las autoridades monetarias correspondientes al período de emisión.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/22/crop-w898-h599-abatido-en-mexico-el-lider-del-cartel-de-jalisco-nueva-generacion-5dc043d2.jpeg Nemesio Oseguera Cervantes, de 56 años, alias el Mencho. (EFE)

El Mencho: la pista que condujo a su localización

Las informaciones sobre la localización y posterior muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "el Mencho", se convirtió en uno de los contenidos internacionales más comentados por el peso del líder del CJNG en el narcotráfico regional.

La investigación reveló que el capo habría sido ubicado mediante información vinculada a una de sus relaciones sentimentales, lo que permitió a las autoridades acercarse a su paradero.

El caso, que expone la complejidad de las operaciones de inteligencia que rodean la persecución de grandes figuras del crimen organizado en América Latina, generó una gran cantidad de búsquedas mediáticas sobre el tema.

Las autoridades mexicanas, las cuales habían mantenido durante años operativos para capturar al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), considerado uno de los grupos criminales más poderosos de la región, se convirtieron en protagonistas del tema.

También el CJNG, que ha sido señalado por agencias de seguridad por su expansión internacional y por el control de rutas del narcotráfico hacia Estados Unidos y otros mercados.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/22/alertas-de-ventisca-por-tormenta-invernal-en-la-costa-este-0c2c0b65.png La tormenta invernal en EE. UU. impactó los vuelos hacia República Dominicana. (FUENTE EXTERNA)

Tormenta invernal en EE. UU. impacta vuelos hacia RD

La cancelación de vuelos desde y hacia la República Dominicana por una tormenta invernal en Estados Unidos alteró los planes de viajeros entre ambos países esta semana.

Las aerolíneas suspendieron operaciones ante las condiciones climáticas adversas que afectaron aeropuertos clave en territorio estadounidense.

Las interrupciones provocaron retrasos, reprogramaciones y ajustes logísticos para pasajeros que se desplazaban entre ambos países.

Aeropuertos dominicanos reportaron cambios en itinerarios y la necesidad de reorganizar vuelos una vez mejoraron las condiciones meteorológicas en ciudades estadounidenses.

Autoridades aeroportuarias recomendaron a los pasajeros verificar con las aerolíneas el estado de sus vuelos y las reprogramaciones derivadas del fenómeno climático.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/24/abre-la-linea-2c-del-metro-hacia-los-alcarrizos-4bbe2d8e.jpg El presidente Luis Abinader y el director de la Empresa Metropolitana de Transporte, Jhael Isa, saludan desde la cabina de la nueva línea del Metro de Santo Domingo. (FUENTE EXTERNA)

Metro de Los Alcarrizos inicia con alta demanda

La puesta en operación de la línea 2C del Metro de Santo Domingo hacia Los Alcarrizos se convirtió en uno de los acontecimientos urbanos más seguidos de la última semana de febrero de 2026.

Desde su apertura, el sistema registró una elevada afluencia de usuarios que buscaban reducir tiempos de traslado y costos de transporte. Fue inaugurada el martes por el presidente Luis Abinader y el miércoles comenzó a circular.

La extensión conecta zonas densamente pobladas del oeste de la capital con el resto de la red, beneficiando a miles de pasajeros cada día.

La Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret) informó que las estaciones comenzaron a operar con flujo constante de pasajeros desde las primeras horas de servicio.

La nueva línea forma parte del plan de expansión del sistema de transporte masivo que busca mejorar la movilidad entre Santo Domingo Oeste y el centro de la ciudad.