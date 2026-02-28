×
Independencia Nacional
VIDEO | Israel felicita a República Dominicana por el 182 aniversario de su Independencia

Desde 1948, las relaciones diplomáticas entre Israel y la República Dominicana se han fortalecido, abarcando diversas áreas de cooperación

    El Gobierno de Israel felicitó a la República Dominicana con motivo de la conmemoración del 182 aniversario de su Independencia Nacional.

    El mensaje fue difundido el viernes por la ministra de Relaciones Exteriores de Israel, Sharren Haskel, quien destacó que su país valora los "cálidos y crecientes lazos diplomáticos que mantienen ambas naciones".

    • "¡Feliz Día Nacional a la maravillosa gente de la República Dominicana!", expresó la canciller israelí, al tiempo que deseó que la fecha esté marcada por el orgullo, la celebración, el éxito y la prosperidad.

    Relaciones diplomáticas sólidas

    Las relaciones diplomáticas entre la República Dominicana e Israel se establecieron formalmente en 1948 y, desde entonces, se han caracterizado por su solidez y cordialidad.

    La cooperación bilateral abarca áreas como la asistencia técnica —especialmente en agricultura y gestión del agua a través del programa MASHAV—, así como el intercambio comercial y la amistad histórica entre ambos pueblos.

    Fortalecimiento de la colaboración

    Actualmente, los dos países mantienen embajadas y continúan fortaleciendo su agenda de colaboración.

