RD hace un llamado al diálogo y "repudia enérgicamente" los ataques de Irán contra estados del Golfo

El Gobierno de la República Dominicana expresó la noche del sábado su profunda preocupación por la situación de Oriente Medio y comunicó que espera el retorno de la paz y la estabilidad a la región, tras la muerte del líder iraní Alí Jamenei.

"Fiel a su tradición histórica, República Dominicana reitera su convicción de que el diálogo franco entre las partes, a través de los mecanismos diplomáticos disponibles, constituye el camino más seguro hacia una solución duradera", expresó el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) a través de un comunicado oficial publicado en sus redes sociales.

En ese sentido, exhorta a los actores regionales e internacionales con capacidad de influencia a perseverar en los esfuerzos de mediación.

RD "repudia enérgicamente" los ataques de Irán

Así mismo, la cancillería precisó que "repudia enérgicamente" los ataques injustificados y sin provocación llevados a cabo por Irán contra los Estados del Golfo y manifestó solidaridad con sus aliados afectados por la violencia, en especial los Emiratos Árabes Unidos, el Estado de Qatar, el Reino de Arabia Saudita, el Reino de Jordania, el Reino de Bahrein y el Estado de Kuwait.

"Instamos a todos los actores involucrados a respetar en todo momento el derecho internacional humanitario", reza el comunicado.

Programas nucleares con fines no pacíficos

El ministerio indicó que la presente coyuntura pone de relieve, una vez más, los riesgos que la proliferación nuclear representa para la seguridad global.

En ese sentido, renovó su compromiso con los esfuerzos multilaterales orientados a impedir el desarrollo de programas nucleares con fines no pacíficos.

El Mirex hizo un llamado a la comunidad internacional a redoblar su determinación en esta materia, privilegiando siempre la vía diplomática.