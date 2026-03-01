Otro accidente: choque entre yipeta y carro deja dos muertos en Circunvalación de Baní

Los vehículos chocaron de frente durante el accidente en la Circunvalación de Baní. ( FUENTE EXTERNA )

Dos hombres perdieron la vida la noche de este domingo durante un accidente de tránsito registrado en el tramo conocido como Ojo de Agua en la Circunvalación Baní de la provincia Peravia.

El hecho involucró a una yipeta y un carro, conforme a informes del Cuerpo de Bomberos de esa localidad. La entidad explicó que hay lesionados, pero que desconoce la cantidad, porque cuando sus unidades llegaron al lugar, tras recibir la llamada, ya los habían trasladados a centros de salud.

En llamada a Diario Libre, indicó que el siniestro ocurrió en dirección Santo Domingo y que los vehículos chocaron de frente. Extraoficialmente se dijo que hubo un tercer vehículo involucrado.

Acciones de las autoridades tras el siniestro

Los occisos no han sido identificados, hasta el momento. Uno de ellos se trasladaba en la yipeta y el otro en el carro.

Al lugar se presentó un médico legista para el levantamiento de los cadáveres. Igualmente, personal de la Policía Nacional y la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett).