Cámaras captan a adolescente tras desaparecer en Villa Mella

Desde el jueves 26 de febrero, los familiares de la adolescente, desconocen su paradero luego de que saliera de su residencia en Villa Mella, Santo Domingo Norte, alrededor del mediodía, con destino al sector Los Guandules, sin informar a dónde se dirigía.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/01/photo-2026-03-01-14-55-08-53a702cd.jpeg Yeslin Maite García, de 13 años, desaparecida desde el jueves 26 de febrero. (FUENTE EXTERNA)

Su padre, Yeison García, explicó que desde entonces la familia la busca con el apoyo de agentes del Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional. Sin embargo, cuando Diario Libre contactó a sus parientes la tarde del domingo 1 de marzo, aún no tenían noticias sobre su ubicación.

Yeslin es de tez morena clara, tiene el cabello color caoba y pecas muy visibles en la zona de las mejillas y el puente de la nariz. Los familiares indicaron que al momento de salir de su casa la menor vestía una camiseta tipo polo blanca y azul cielo y llevaba un abrigo amarrado a la cintura. También usaba un cintillo color rojo y portaba unos zapatos crocs negros con medias blancas.

Por igual, señalaron que algunas personas afirmaron haberla visto entre los sectores Los Guandules y Guachupita, en el Distrito Nacional.

Seguimiento

Según su padre, junto con agentes policiales realizaron operativos de búsqueda en Gualey, en lugares donde la adolescente pudo haber estado durante los últimos días.

Asimismo, videos de cámaras de seguridad captados la tarde de su desaparición muestran a Yeslin acompañada de otra menor en las inmediaciones de su vivienda en Villa Mella.

La familia pidió a la población colaborar con información que pueda ayudar a localizarla, al tiempo que solicitó evitar la difusión de datos no confirmados que puedan afectar la integridad de la adolescente. Cualquier información sobre su paradero puede comunicarse al teléfono 809-356-7058.