Fundaciones Wheelchair y Cruz Jiminián entregan sillas de rueda en Puerto Plata y Santiago

Decenas de personas con condiciones físicas y motoras de las provincias Puerto Plata y Santiago de los Caballeros fueron beneficiadas este domingo con la entrega gratuita de sillas de ruedas, como parte de una jornada nacional que contempla la distribución de unas 1,400 unidades.

La iniciativa es impulsada por la Wheelchair Foundation y la Fundación Cruz Jiminián, con el apoyo del Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC) y organizaciones comunitarias.

La primera entrega se realizó en las oficinas del CESAC en el aeropuerto de Sosúa, en Puerto Plata, donde niños, jóvenes y adultos recibieron equipos nuevos que, según expresaron, mejorarán su movilidad y calidad de vida.

La actividad fue encabezada por representantes de las entidades organizadoras, quienes resaltaron que el programa tiene más de dos décadas llevando asistencia a personas de escasos recursos en distintos países.

"Cada silla representa una oportunidad para mejorar la vida de una familia", expresó uno de los coordinadores de la jornada, al destacar el impacto social de la iniciativa.

Entrega en Gurabo

En Santiago, la distribución continuó en la Casa Club Miguelo Domínguez (Club Atlético Mambuiche), en el sector Gurabo, en coordinación con la Fundación Social Pro (FusanPro). Allí también fueron favorecidos adultos mayores y personas con discapacidad de distintas comunidades.

Representantes comunitarios valoraron el aporte y señalaron que este tipo de acciones contribuyen a la inclusión y al bienestar de sectores vulnerables.

Los organizadores informaron que la jornada continuará en otros puntos del país y concluirá con una entrega masiva en el Distrito Nacional, en las instalaciones de la Fundación Cruz Jiminián.

La iniciativa forma parte de los esfuerzos de ambas fundaciones por facilitar herramientas de movilidad a personas de bajos recursos y promover una mayor integración social