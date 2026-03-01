Indotel licita nuevas frecuencias para fortalecer las redes móviles en el país

Persona sostiene un celular inteligente. Indotel busca ampliar la capacidad de las redes móviles del país. ( SHUTTERTSOCK )

El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) anunció la apertura de una licitación pública internacional para la asignación de nuevas porciones del espectro radioeléctrico en las bandas de 700 MHz, 1700/2100 MHz (AWS), 2300–2400 MHz y 3500–3700 MHz.

En una nota de prensa, la entidad explicó que el proceso busca ampliar la capacidad de las redes móviles, incentivar la inversión privada y fortalecer la competencia en el sector de las telecomunicaciones, con el objetivo de mejorar la calidad y la cobertura del servicio de internet móvil en el país, sobre todo en aquellas zonas donde actualmente el servicio es inestable o limitado.

El espectro radioeléctrico es el recurso que permite que funcionen los celulares, el internet inalámbrico y otros servicios de comunicación. Al ser limitado, el Estado lo administra y lo asigna a las empresas mediante procesos competitivos", explicó Indotel en la nota.

Detalles de la licitación

Según el cronograma oficial, las empresas interesadas podrán registrarse hasta el 5 de mayo de 2026 y presentar consultas sobre el pliego de condiciones hasta el 7 de mayo.

La recepción de ofertas está prevista para el 16 de junio; la apertura de las propuestas económicas, para el 28 de julio; y la adjudicación, para agosto de 2026.

Indotel propone adjudicar hasta 60 MHz en la banda de 700 MHz, 30 MHz en la de 1700/2100 MHz, 100 MHz en 2300–2400 MHz y 120 MHz en 3500–3700 MHz.

"Cada una de estas bandas tiene funciones distintas: algunas permiten que la señal llegue más lejos y penetre mejor en edificaciones, mientras otras soportan mayores velocidades y más usuarios conectados al mismo tiempo", explica la entidad en la nota de prensa.

El proceso establece que las empresas adjudicatarias podrán destinar hasta un 30 % del monto a pagar a proyectos vinculados al servicio universal y al cierre de la brecha digital, lo que implica que parte de la inversión podría ejecutarse en infraestructura para ampliar el acceso a internet en comunidades vulnerables o de difícil cobertura.

La institución indicó que la convocatoria se realiza conforme a la Ley General de Telecomunicaciones 153-98, el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias establecido mediante el Decreto 266-23 y las normas internacionales aplicables, en un contexto en el que el uso de plataformas digitales, clases virtuales, comercio electrónico y entretenimiento en línea es cada vez más frecuente.