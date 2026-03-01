Indotel licita nuevas frecuencias para fortalecer las redes móviles en el país
Las empresas interesadas podrán registrarse hasta el 5 de mayo de 2026 y presentar consultas sobre el pliego de condiciones hasta el 7 de may
El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) anunció la apertura de una licitación pública internacional para la asignación de nuevas porciones del espectro radioeléctrico en las bandas de 700 MHz, 1700/2100 MHz (AWS), 2300–2400 MHz y 3500–3700 MHz.
En una nota de prensa, la entidad explicó que el proceso busca ampliar la capacidad de las redes móviles, incentivar la inversión privada y fortalecer la competencia en el sector de las telecomunicaciones, con el objetivo de mejorar la calidad y la cobertura del servicio de internet móvil en el país, sobre todo en aquellas zonas donde actualmente el servicio es inestable o limitado.
El espectro radioeléctrico es el recurso que permite que funcionen los celulares, el internet inalámbrico y otros servicios de comunicación. Al ser limitado, el Estado lo administra y lo asigna a las empresas mediante procesos competitivos", explicó Indotel en la nota.
Detalles de la licitación
Según el cronograma oficial, las empresas interesadas podrán registrarse hasta el 5 de mayo de 2026 y presentar consultas sobre el pliego de condiciones hasta el 7 de mayo.
La recepción de ofertas está prevista para el 16 de junio; la apertura de las propuestas económicas, para el 28 de julio; y la adjudicación, para agosto de 2026.
- Indotel propone adjudicar hasta 60 MHz en la banda de 700 MHz, 30 MHz en la de 1700/2100 MHz, 100 MHz en 2300–2400 MHz y 120 MHz en 3500–3700 MHz.
"Cada una de estas bandas tiene funciones distintas: algunas permiten que la señal llegue más lejos y penetre mejor en edificaciones, mientras otras soportan mayores velocidades y más usuarios conectados al mismo tiempo", explica la entidad en la nota de prensa.
El proceso establece que las empresas adjudicatarias podrán destinar hasta un 30 % del monto a pagar a proyectos vinculados al servicio universal y al cierre de la brecha digital, lo que implica que parte de la inversión podría ejecutarse en infraestructura para ampliar el acceso a internet en comunidades vulnerables o de difícil cobertura.
La institución indicó que la convocatoria se realiza conforme a la Ley General de Telecomunicaciones 153-98, el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias establecido mediante el Decreto 266-23 y las normas internacionales aplicables, en un contexto en el que el uso de plataformas digitales, clases virtuales, comercio electrónico y entretenimiento en línea es cada vez más frecuente.