Cancillería ordena a misión diplomática dominicana en Oriente Medio resguardarse

Imagen ilustrativa de Dubai. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) de la República Dominicana hizo un llamado al cuerpo de misiones diplomáticas del país acreditado en Oriente Medio a que adopten las medidas necesarias en resguardo de su personal, tras la muerte del líder iraní Alí Jamenei.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, la Cancillería exhortó a la misión dominicana a que refuercen los canales de comunicación con los nacionales residentes en las zonas afectadas, para brindarles la asistencia consular que requiera.

En este sentido compartió los contactos de las misiones diplomáticas.

Misiones diplomáticas

Embajada de República Dominicana en Israel Teléfono: +972 53 535 7590 Correo electrónico: embadomisrael@mirex.gob.do

Embajada de la República Dominicana ante los Emiratos Árabes Unidos: Teléfono: +971 50 937 2805 Correo electrónico: consularuae@mirex.gob.do

Embajada de la República Dominicana en el Estado de Qatar: Teléfono: +974 3062 2201 Correo electrónico: embadomqatar@mirex.gob.do

Embajada de la República Dominicana ante el Reino de Arabia Saudita: Teléfono: +966 50 185 3049 Correo electrónico: consulararabiasaudita@mirex.gob.do

Centrarse en la mediación

En el mismo comunicado, el Gobierno de la República Dominicana expresó una profunda preocupación por la situación de Oriente Medio y comunicó que hace votos por el retorno de la paz y la estabilidad a la región.

El Mirex pidió a los actores regionales e internacionales con capacidad de influir en el conflicto que centren sus esfuerzos en la mediación.