Transportistas haitianos paralizarán comercio en la frontera de Dajabón por cobros del cabildo

El anuncio fue realizado por la Organización de Choferes Triciclos de Ouanaminthe, encabezada por su presidente, Illionel Selmour. ( JAVIER GENAO )

La Organización de Choferes Triciclos de Ouanaminthe de Dajabón anunció este domingo que paralizará sus labores en esta provincia fronteriza en protesta por los presuntos "cobros excesivos e irregulares" que, según denuncian sus miembros, aplica la Alcaldía de Dajabón.

La medida, encabezada por su presidente Illionel Selmour, afectaría el cruce de triciclos, carretillas y camiones desde Ouanaminthe (Juana Méndez) hacia Dajabón, lo que impactaría de forma directa el mercado binacional que opera en la zona.

"Nosotros somos el pulmón del mercado. Si no transportamos la mercancía, nadie puede vender ni comprar", afirmó Selmour, quien advirtió que el paro se mantendrá hasta que las autoridades municipales revisen las disposiciones.

Alegan aumentos desproporcionados

De acuerdo con los transportistas haitianos, el cabildo estaría cobrando 2,500 pesos por un permiso municipal, además de un seguro cuyo costo oficial sería de 500 pesos, aunque aseguran que algunos choferes han pagado hasta 1,700.

También denunciaron incrementos en las tarifas de circulación: de 100 a 300 pesos por triciclo cargado; de 200 a 500 para camionetas, y de 500 a 1,000 para patanas.

"Es un abuso. No podemos continuar trabajando así", expresó el dirigente, al tiempo que indicó que han solicitado respaldo a autoridades haitianas.

Comerciantes advierten pérdidas

Del lado dominicano, comerciantes manifestaron preocupación ante un eventual cierre. Noel Fernández, presidente de la Asociación de Comerciantes del Mercado Fronterizo, advirtió que una paralización, aunque sea parcial, podría generar pérdidas millonarias en pocas horas.

"Si solo permiten el paso peatonal, los productos se quedarían varados. Aquí se mueve una economía de subsistencia que beneficia a miles de familias", señaló.

Fernández llamó al alcalde Santiago Riverón a propiciar un diálogo que permita unificar criterios y evitar un colapso comercial.

Recordó que el mercado fronterizo constituye el eje económico de la provincia y que cierres anteriores provocaron pérdidas significativas y redujeron la actividad comercial de la ciudad durante varios días.

Hasta el momento, las autoridades municipales no han emitido una posición oficial sobre las denuncias.