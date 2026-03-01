¿Aromaterapia o cocaína? La DNCD incauta 96 velones aromatizantes con cocaína en un envío a España

Descubren velones aromatizantes con cocaína en una empresa de envíos ( FUENTE EXTERNA. )

¿Aromaterapia o narcotráfico? Esa fue la pregunta que surgió cuando agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros del Ministerio Público ocuparon 96 velones aromatizantes que, tras ser analizados, dieron positivo a presunta cocaína.

El hallazgo se produjo durante labores de inspección en una empresa de envíos internacionales del Distrito Nacional. Según informaron las autoridades, los equipos operativos se trasladaron a los depósitos de la compañía junto a unidades caninas, donde detectaron una caja que contenía frascos con apariencia de productos aromáticos.

Al aplicar el protocolo correspondiente, y por instrucciones del fiscal actuante, los velones fueron retirados del empaque y sometidos a pruebas de campo. El resultado preliminar indicó la presencia de sustancias controladas en su interior.

Acciones de las autoridades y seguimiento del caso

De acuerdo con el manifiesto de envío, la caja fue despachada por una mujer con supuesta residencia en el sector Los Jardines, en Santiago, y tenía como destino la comunidad Foral de Navarra, en España, donde sería recibida por un hombre cuyo domicilio figura en esa localidad.

Las autoridades indicaron que continúan profundizando las investigaciones para determinar responsabilidades y establecer si se trata de una estructura dedicada al uso de artículos decorativos como modalidad para el tráfico internacional de drogas.

Los 96 velones fueron remitidos al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los análisis correspondientes y la certificación oficial del tipo y peso de la sustancia ocupada.