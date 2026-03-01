Japón como modelo: Mejía busca llevar disciplina y modernización a Santo Domingo

La visita oficial a Japón de Carolina Mejía resalta la cooperación tecnológica y la sostenibilidad institucional en la República Dominicana ( FUENTE EXTERNA. )

La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, destacó las oportunidades de cooperación y los aprendizajes obtenidos durante una visita oficial a Japón, enfocada en fortalecer las relaciones bilaterales y explorar iniciativas de desarrollo vinculadas a la tecnología, la sostenibilidad y la modernización institucional.

La agenda incluyó encuentros en Tokio orientados a identificar áreas de colaboración en empleo calificado, movilidad sostenible, gestión integral de residuos, resiliencia climática, planificación urbana y modernización de los servicios públicos.

También se discutieron posibilidades de inserción de la República Dominicana en industrias tecnológicas emergentes, como la cadena de semiconductores, mediante cooperación técnica e infraestructura especializada.

Lecciones sobre cultura ciudadana y modernización institucional

Según explicó la funcionaria, uno de los principales aprendizajes del viaje fue el papel de la cultura ciudadana en el funcionamiento eficiente de las instituciones.

Señaló que el orden observado en ciudades japonesas responde no solo al desarrollo tecnológico, sino al cumplimiento constante de las normas y a la claridad en la aplicación de las responsabilidades públicas.

Durante la visita, Mejía recorrió una planta de incineración de residuos en Tokio, y destacó su impacto en la salud pública, la sostenibilidad ambiental y la competitividad urbana.

Indicó que este tipo de infraestructura requiere, además de inversión, participación ciudadana y respeto a los horarios y a los sistemas de separación de desechos para garantizar su funcionamiento.

El programa también incluyó encuentros con dominicanos residentes en Japón y visitas a Hiroshima y Kioto, ciudades que, según afirmó, reflejan la combinación entre tradición, memoria histórica y desarrollo moderno.

La alcaldesa sostuvo que las experiencias observadas refuerzan la importancia de promover en el país una cultura de cumplimiento de normas, educación cívica y continuidad institucional como base para mejorar los servicios públicos y fortalecer la confianza social.