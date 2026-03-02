Ejército detiene más de 14 mil haitianos en febrero; refuerzan vigilancia en la frontera norte

El comandante general del ERD, Jorge Iván Camino Pérez, supervisa el recorrido por la zona de Río Limpio durante las labores de vigilancia en la frontera. ( FUENTE EXTERNA )

El Ejército de República Dominicana (ERD) detuvo durante el mes de febrero a 14,662 extranjeros en condición migratoria irregular, en su mayoría nacionales haitianos, como parte de los operativos de interdicción desplegados en distintos puntos del país.

Según las cifras ofrecidas por la institución, todos los detenidos fueron entregados a la Dirección General de Migración (DGM) mediante certificación oficial para el proceso correspondiente de repatriación.

Las detenciones se produjeron en el marco de los operativos permanentes de vigilancia en la línea fronteriza, donde patrullas militares enfrentan a diario el tráfico irregular de personas y mercancías.

En ese contexto, el comandante general del ERD, Jorge Iván Camino Pérez, realizó un recorrido de supervisión desde la pirámide número 1 hasta la 79, en el cruce de Guayajayuco, ubicado en la provincia Elías Piña, evaluando las condiciones operativas de los puestos y destacamentos militares apostados en la frontera norte.

Durante la jornada, el alto mando conversó con soldados en puntos estratégicos, evaluó las condiciones operativas en las que se desarrolla la vigilancia diaria y visitó la comunidad de Río Limpio, donde el Ejército mantiene presencia activa como parte del reforzamiento de la seguridad en la frontera dominico-haitiana.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/02/whatsapp-image-2026-03-02-at-125645-pm-effc952b.jpeg El comandante general del ERD, Jorge Iván Camino Pérez, conversa con soldados destacados en puestos fronterizos durante el recorrido de supervisión. (FUENTE EXTERNA)

Golpe al contrabando

Las autoridades informaron que en febrero fueron decomisadas 2,876,600 unidades de cigarrillos introducidos al país de contrabando , además de la retención de 209 vehículos utilizados en actividades ilegales, entre autobuses, camiones, camionetas, automóviles, yipetas, minibuses y motocicletas.

Asimismo, 85 personas fueron puestas a disposición del Ministerio Público acusadas de tráfico de indocumentados, contrabando y otros delitos vinculados a estas redes.

Constante vigilancia

El recorrido del comandante general ocurre en un contexto donde la frontera norte se mantiene bajo estricta supervisión militar, en medio de un flujo constante de migración irregular y operaciones contra el comercio ilícito.

El mensaje del alto mando fue claro: la vigilancia continuará reforzada y los operativos seguirán activos para preservar la seguridad y el orden en la línea divisoria.