Entre peleas por turnos y largas filas, Intrant inicia entrega de nuevas licencias de conducir

Desde este lunes el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) inició el proceso de entrega de la nueva licencia para conducir.

En la mañana de hoy en diversas sedes de la institución se podían observar la aglomeración de personas que buscaban poner sus documentos par manejar al día. Entre ellos se encontraba Adrián Cabrero, quien comentó llevar más de cuatro horas en la fila sin haber realizado el proceso para recibir su nueva licencia.

"El proceso no ha sido rápido, ha sido lento. Hay gente que han llegado desde las 5 de la mañana y aún no han sido atendidos", expresó el ciudadano.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/02/2f3a5873-988bdd83.jpg Personas esperando para renovar sus licencias. (DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO)

Versiones opuestas

Sin embargo Augusto Perez Sánchez, quien es el director de licencias de conducir del Intrant, afirmó que la entidad "esta preparada a nivel de la sede principal y en todas las oficinas provinciales".

A pesar de lo dicho por el director, en la sede central de la entidad ubicada en la avenida Tiradentes y en la sede ubicada en la avenida Winston Churchill, había una gran cantidad de personas que, al igual que Adrián Cabrera, tenían horas esperando sin recibir su licencia nueva.

"Yo tengo desde las 6 de la mañana y dudo que me vaya ahora. Son 11:33 a.m. y ni siquiera he desayunado" expresó el joven Gabriel Arturo. "Yo estaba con un muchacho que entró - agregó - y salió y no le dieron la licencia porque supuestamente el sistema se había caído."

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/02/2f3a5888-f76b85d8.jpg Augusto Pérez Sánchez, director de licencias de conducir del Intrant. (DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO)

Personas inconformes

En la sucursal ubicada en la avenida Winston Churchill se podía apreciar muchas personas inconformes por lo que definieron como "un desorden" y, según comentaron, no se estaba llevando correctamente los turnos de los que iban llegando y que, hasta se colaban, algunas personas.

Una persona que decidió no identificarse expresó que "lo malo es que hay gente que viene desde la calle y pasan encima de uno. Aquí ni te dan turno tampoco". En esa oficina podían observarse personas discutiendo por turnos de las filas.

Sucursales cerradas

La sucursal del Intrant ubicada en Megacentro se encontraba cerrada con varias cajas visibles. A pesar de eso había una papel con un mensaje que dice: "Por este medio informamos que el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) no estará ofreciendo servicios al público desde el 20 de febrero hasta el 1 de marzo del presente año, reintegrándose el día 2 de marzo."

En los alrededores no había empleados o un representante de la entidad al cual se le pudiera cuestionar el motivo de no estar laborando a pesar de la notificación que indicaba que hoy reanudaría las labores.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/02/2f3a5939-0062c7a4.jpg Sede del Intrant en Megacentro, en la cual no se encontraba operativo de entrega de licencia pese a notificacion. (DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO)