Incineran más de 2 toneladas de drogas, incautadas en Peravia y otras demarcaciones
Desde enero se han destruido más de 5,786 kilogramos de sustancias narcóticas en diversas operaciones en el país, de acuerdo al Ministerio Público
El Ministerio Público informó este lunes que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses quemó un cargamento de más de dos toneladas de diferentes tipos de drogas, la mayor parte cocaína, ocupada en la provincia Peravia.
El órgano persecutor se refirió al informe del Inacif, que indica que en total fueron destruidos 2 mil 522 kilogramos 500 miligramos de distintas sustancias narcóticas que formaban parte de 2 mil 94 casos.
A través de una nota de prensa, detalló que el cargamento correspondía en un 90 % a cocaína (2 mil 285 kilogramos 621 gramos), 9.06 % de marihuana (228 kilogramos 447 gramos), 0.26 % crack (6 kilogramos 453 gramos), 0.0576 % de éxtasis (1 kilogramo 454 gramos) y 0.0208 % de hachís (525 gramos).
Dos dominicanos y un colombiano arrestados durante la incautación de 316 paquetes de droga en Baní
Mayor cargamento del 2025 en Baní entra al "Top 10" de las incautaciones de droga
Conforme a la nota, el informe forense también establece que fueron destruidos 21 kilogramos 996 gramos de sustancias no controladas, las cuales, luego de los análisis, se determinó que no correspondían a drogas.
Destrucción de droga en 2026
- El MP indicó que del 8 enero al 26 de febrero de 2026 han sido destruidos un total de 5 mil 786 kilogramos 944 miligramos de diferentes drogas incautadas en distintos lugares del país.
La Institución explicó que las sustancias narcóticas son destruidas cada jueves en las instalaciones de la Primera Brigada de Infantería del Ejército de República Dominicana, ubicadas en el Kilómetro 25 de la autopista Duarte, del municipio Pedro Brand, provincia Santo Domingo.
Precisó que el acto se realiza con la participación de distintas personalidades del sistema de justicia y del sector salud.