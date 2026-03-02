Nueva tarifa para triciclos que transportan de mercancías de RD hacia Haití causa crisis

Ciudadanos y comerciantes realizan sus compras en el mercado binacional de Dajabón mientras los transportistas haitianos permanecen paralizados por el aumento de tarifas. ( FUENTE EXTERNA )

Las asociaciones de choferes de motores triciclos (trimotos) de Juana Méndez (Ouanaminthe) decidieron no cruzar hacia territorio dominicano en rechazo al aumento en las tarifas de entrada dispuesto por el Ayuntamiento de Dajabón, una medida que califican como "abusiva" y perjudicial para miles de trabajadores haitianos.

La decisión, que ya se siente en el entorno del mercado binacional, podría traducirse en pérdidas significativas para comerciantes de ambos lados de la frontera, donde el intercambio diario depende, en gran medida, de estos pequeños vehículos de tres ruedas que trasladan mercancías desde Dajabón hasta Juana Méndez.

Selmour Illionel, dirigente de una de las asociaciones de triciclos del vecino país, aseguró que el cobro impuesto no responde a una regulación formal consensuada, sino a una carga económica que impacta directamente a choferes que viven del día a día.

"Tenemos documentación oficial que respalda nuestra decisión", sostuvo el representante, al reafirmar que el paro se mantendrá mientras no haya una revisión de las tarifas.

A la protesta se sumó la Organización de Choferes de Triciclos de Juana Méndez (OCTO), junto a otras entidades del transporte haitiano, quienes notificaron formalmente a las autoridades su posición. Alegan que las nuevas disposiciones rompen el equilibrio que durante años ha permitido la convivencia comercial en la zona.

Tarifa en el centro de la controversia

De acuerdo con las denuncias, el alcalde de Dajabón, Santiago Riverón, habría establecido montos diferenciados para motocicletas, trimotos, camionetas y camiones de carga pesada que ingresen al casco urbano. Los transportistas consideran que los nuevos cobros resultan excesivos y desproporcionados frente a la realidad económica del comercio fronterizo.

Mientras tanto, comerciantes dominicanos observan con preocupación el panorama. Los trimotos son el principal medio utilizado por los compradores haitianos para transportar mercancías adquiridas en el mercado binacional y otros establecimientos locales.

"Si los triciclos no cruzan, las ventas bajan", comentó un comerciante del centro de la ciudad, al advertir que la paralización podría provocar pérdidas considerables si se prolonga.

Aunque los empresarios locales apoyan que los conductores extranjeros cumplan con las normativas dominicanas y porten seguros válidos, consideran que el incremento en las tarifas no llega en el momento más oportuno.

Flujo humano

A pesar del conflicto, el flujo de ciudadanos haitianos que cruza a pie por el puente fronterizo se mantiene estable. Desde tempranas horas, miles ingresan al mercado para realizar compras y actividades cotidianas. Sin embargo, la ausencia de los trimotos complica el traslado de mercancías hacia el lado haitiano, ralentizando el movimiento habitual.

En el aspecto de seguridad, el dispositivo en el paso fronterizo opera con normalidad bajo la dirección del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront), en coordinación con el Ejército de la República Dominicana y organismos de inteligencia del Estado.

Las autoridades mantienen vigilancia permanente en el puente internacional y el perímetro del mercado, reforzando los controles preventivos y supervisando el tránsito autorizado para evitar incidentes.