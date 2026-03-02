Autoridades y comerciantes buscan salida a crisis por nuevos cobros en Dajabón

El encuentro fue encabezado por el alcalde municipal, Santiago Riverón Arias, segundo de izquierda a derecha. ( DIARIO LIBRE /JAVIER GENAO )

La frontera amaneció en silencio. Donde normalmente el ruido de motores, camiones y carretillas marca el pulso comercial entre República Dominicana y Haití, este martes solo se escuchaba la incertidumbre.

A las 11:00 de la mañana, en la oficina de la Administración de Aduanas, se celebró una reunión clave para intentar contener la creciente tensión que mantiene paralizado el tránsito de vehículos y motores de tres gomas haitianos en este punto fronterizo.

El encuentro fue encabezado por el alcalde municipal, Santiago Riverón Arias, junto al administrador de Aduanas, Julio Alejo; el coronel José Ayala Méndez, coordinador del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront); el coronel Geraldino Encarnación, coordinador de los servicios migratorios; Noel Fernández, presidente de los comerciantes del mercado fronterizo; y una delegación del Consulado Haitiano en Dajabón encabezada por el cónsul de comercio Kerlin Noel Saint.

Te puede interesar Nueva tarifa para triciclos que transportan mercancías desde RD hacia Haití causa crisis

La propuesta que divide

Sobre la mesa, un tema que ha encendido los ánimos: los nuevos cobros de rodaje propuestos por el Ayuntamiento de Dajabón para vehículos haitianos que cruzan hacia territorio dominicano.

El alcalde planteó las siguientes tarifas:

RD$500 para patanas y camiones

RD$300 para camionetas

RD$200 para motores de tres gomas

La propuesta fue presentada formalmente al personal del Consulado Haitiano, quienes se comprometieron a transmitirla a la Asociación de Motores de Tres Gomas Haitianos para su evaluación y posterior respuesta.

Sin embargo, llamó la atención la ausencia del presidente de esa asociación, Illionel Selmour, quien, pese a estar convocado, no participó en la reunión. Las razones de su inasistencia no fueron explicadas.

Una frontera paralizada

Mientras las autoridades deliberaban, afuera la realidad era otra: ningún camión, ningún motor de tres gomas, ninguna carretilla cruzaba el paso fronterizo.

El mercado, corazón económico de Dajabón, permanece afectado. Comerciantes dominicanos observan con preocupación la caída en las ventas, mientras del lado haitiano crece el malestar por lo que consideran un aumento que impacta directamente a quienes viven del transporte y el intercambio diario.

La reunión concluyó a las 11:45 de la mañana sin acuerdos definitivos, dejando la decisión final en manos de los transportistas haitianos.

La frontera, entre la necesidad y la tensión

Dajabón no es solo un punto geográfico: es un espacio donde convergen miles de historias de sobrevivencia. Cada motor que cruza representa el sustento de una familia; cada camión, la esperanza de ventas para decenas de comerciantes.

Ahora, la frontera espera una respuesta. Y mientras tanto, el silencio pesa más que cualquier tarifa.