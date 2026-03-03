×
Haitianos indocumentados
Haitianos indocumentados

Ejercito somete al Ministerio Público a hombre al que acusa de tráfico de haitianos indocumentados

Jonathan Brito Aquino fue detenido en el municipio de Navarrete transportando a nueve haitianos ilegales

    Expandir imagen
    Ejercito somete al Ministerio Público a hombre al que acusa de tráfico de haitianos indocumentados
    El conductor fue detenido junto a los haitianos indocumentados que transportaba. (FUENTE EXTERNA)

    El Ejército de República Dominicana (ERD) informó este martes que envió al Ministerio Público a un hombre al que acusa de tráfico de indocumentados en el municipio de Navarrete, de la provincia de Santiago.

    Conforme a una nota de prensa, se trata de Jonathan Brito Aquino, quien al momento de su detención -según la entidad- transportaba a nueve haitianos en estatus migratorio irregular, en un vehículo marca Hyundai, color blanco, placa A930340. 

    • El Ejército indica que este grupo de extranjeros estaba conformado por siete hombres y dos mujeres.

    El conductor fue entregado al Ministerio Público, mientras que los indocumentadas a la Dirección General de Migración (DGM). 

