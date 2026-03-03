Familiares insisten que hombre murió por golpiza mientras estaba bajo custodia policial en Gurabo

Familiares de Alejandro Inoa exigen justicia tras su muerte en destacamento. ( ARCHIVO )

A un mes y tres días de la muerte de Alejandro Inoa, sus familiares reiteraron este martes que el hombre falleció a causa de una "golpiza" mientras se encontraba bajo control de agentes policiales en el destacamento de Gurabo, en la provincia Santiago.

Los parientes, acompañados del abogado Nelson Abreu, acudieron nuevamente a la Fiscalía de Santiago para exigir la entrega del informe de autopsia, al tiempo que rechazaron la versión de que el deceso se produjo por un infarto.

Según denunciaron, Inoa fue apresado el pasado 29 de enero por miembros de la Policía Nacional y, tras su detención, habría sido golpeado dentro del cuartel.

Sostienen que, posteriormente fue llevado al hospital de Tamboril, pero los agentes lo retiraron del centro médico antes de que se completara la evaluación.

"El hospital certifica que cuando le iban a practicar la valoración médica los policías se lo llevaron. Luego informaron que había muerto. Nosotros entendemos que fue por los golpes que le propinaron", expresó el abogado de la familia.

Jenny Inoa, hermana del fallecido, afirmó que su pariente presentaba múltiples laceraciones en distintas partes del cuerpo.

"En el cuartel dijeron que fue un infarto, pero mi hermano no sufría de nada. Tenía golpes visibles. Nosotros creemos que lo mataron", sostuvo.

En la misma línea, Érica Inoa, sobrina del occiso, manifestó que han acudido en varias ocasiones ante el Ministerio Público sin obtener respuesta.

"Queremos que se aclare lo que pasó y que haya justicia", indicó.

Grecia Sosa, viuda de Alejandro Inoa, relató que la madrugada en que ocurrieron los hechos, una patrulla llegó a su residencia para informarle que su esposo estaba "malo" en el cuartel.

"Cuando llegué ya estaba muerto. Estaba morado y con las manos encogidas. A mi esposo le arrancaron la vida", declaró.

La familia insiste en que Inoa fue detenido en la vía pública sin orden judicial y sin estar cometiendo un delito flagrante.

Silencio oficial

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido una explicación oficial detallada sobre las circunstancias del fallecimiento.