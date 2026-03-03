El Gobierno lanza plan de titulación de asentamientos campesinos a través del IAD

Darío Castillo Lugo, director interino del IAD, informó se pretende entregar alrededor de 17,000 títulos de propiedad en todo el país. ( FUENTE EXTERNA )

El Instituto Agrario Dominicano (IAD) inició este martes los trabajos del Plan Nacional de Titulación (PNT) de los asentamientos campesinos, el cual tiene como finalidad dotar a parceleros de la Reforma Agraria de ese documento definitivo de propiedad.

Darío Castillo Lugo, director interino del IAD, informó que, con el PTN, cuyo lanzamiento se realizó en el asentamiento AC-323 El Soco, ubicado en la provincia San Pedro de Macorís, se pretenden entregar, a la vuelta de varios años, alrededor de 17,000 títulos de propiedad en todo el país.

"Este es un programa de justicia social. Poder entregarles a campesinos y sus familias los títulos que le acreditan como propietarios formales de la tierra que han laborado y ocupado por décadas, es una deuda que el Estado dominicano va a comenzar a saldar", declaró Castillo Lugo.

Explicó que con los trabajos en el AC-323, localizado en el municipio de Ramón Santana, de la citada provincia del este, se estima la titulación de cerca de 290 parcelas y otras propiedades.

El funcionario señaló que para la ejecución de la iniciativa el IAD contrató 40 nuevos colaboradores, entre agrimensores, topógrafos y abogados, quienes, organizados en brigadas y equipos de trabajos técnicos, estarán realizando las labores de levantamiento de información del terreno y el posterior análisis de los expedientes de donación y titulación de los inmuebles.

"Ni los trabajos de levantamiento topográfico y catastral, ni los títulos tendrán costo alguno para los campesinos, eso será asumido completamente por el Gobierno dominicano a través del IAD", afirmó.

Regularización

El titular del IAD aclaró que el PNT será financiado con recursos de la institución y los provenientes del Programa de Regularización, este último dirigido a regularizar ocupaciones irregulares de propiedades del Instituto Agrario Dominicano.