Nueva infraestructura del Aeropuerto del Cibao duplicará capacidad y ampliará sus áreas operativas

El presidente del Consejo de Administración del aeropuerto, Félix García, (centro) durante los trabajos de supervisión en la terminal del Aeropuerto Internacional del Cibao. ( FUENTE EXTERNA )

Los trabajos de ampliación y modernización en la terminal del Aeropuerto Internacional del Cibao avanzan con la incorporación de nuevas áreas comerciales, espacios de espera más amplios y sistemas tecnológicos de última generación.

Así lo destacó el presidente del Consejo de Administración del aeropuerto, Félix García, durante un recorrido de supervisión.

Resaltó que la obra se trata de un proyecto concebido para duplicar la capacidad operativa y elevar los estándares de servicio en la región Norte.

El empresario destacó que la nueva terminal transformará integralmente la experiencia de los pasajeros, al integrar zonas de circulación más eficientes, procesos migratorios y de seguridad con tecnología avanzada, así como una ampliación de la plataforma de estacionamiento de aeronaves.

Explicó que la nueva infraestructura también contempla la extensión de la pista de aterrizaje hasta 2,920 metros, prevista para el próximo año, lo que permitirá la recepción de aviones de fuselaje ancho y la expansión de las operaciones internacionales.

En el plano arquitectónico, se informó que cada área ha sido diseñada con elementos que evocan la identidad cultural y productiva de Santiago, buscando que la terminal proyecte la esencia de la provincia desde su concepto hasta sus materiales.

Conclusión de trabajos para 2027

El empresario asegura que la obra, dividida en tres fases y proyectada para concluir a mediados de 2027, posicionará al aeropuerto como una de las terminales más modernas del país, con impacto directo en el turismo, el comercio y la conectividad aérea de la República Dominicana.

En la primera fase de las nuevas instalaciones proyectan una inversión de 200 millones de dólares.

"Esta es la inversión más importante en la historia del aeropuerto y una de las más significativas del sector aeroportuario dominicano. Estamos construyendo la terminal más moderna del país, con estándares internacionales de primer nivel", afirmó García.

En la construcción participan al menos 13 empresas internacionales como suplidoras de materiales especializados, además de cientos de trabajadores integrados a las labores diarias.

Actualmente, el aeropuerto genera en conjunto con todas las empresas que gestionan desde la terminal, alrededor de 3,000 empleos directos. Con la entrada en operación de la nueva terminal, esa cifra aumentará en un 40 %, lo que representará aproximadamente 1,200 nuevos empleos directos.

Por la actual terminal transitan anualmente más 2 millones de pasajeros, principalmente dominicanos residentes en el exterior y visitantes que dinamizan la economía nacional.