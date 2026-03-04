Cámara de Cuentas ejecuta diez auditorías en el Cibao tras denuncias contra ayuntamientos

Emma Polanco, presidenta de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, informa que cuatro de las auditorías son realizadas en la provincia Santiago. ( DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ )

La presidenta de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, Emma Polanco, informó este miércoles que la institución mantiene en ejecución 10 auditorías en distintos ayuntamientos de la región Norte del país, varias de ellas motivadas por denuncias sobre presuntas irregularidades.

La funcionaria señaló que muchas de estas revisiones surgen a raíz de quejas relacionadas con promesas incumplidas por autoridades municipales, como la construcción de parques, jardines y carreteras anunciadas durante campañas electorales, cuyos recursos habrían sido ejecutados sin que las obras se materializaran.

Auditorías en Santiago y otras provincias

Polanco explicó que cuatro de esos procesos corresponden a la provincia de Santiago.

Asimismo, indicó que otras cuatro auditorías están programadas para iniciar próximamente, como parte del plan anual de fiscalización.

Detalló que los procesos forman parte de la planificación anual de la entidad, aunque pueden acelerarse o modificarse cuando organismos como la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) requieren informes técnicos en el marco de investigaciones.

Nueva oficina en Santiago

La presidenta del órgano fiscalizador ofreció estas declaraciones al dejar inaugurada una oficina regional en Santiago de la Cámara de Cuentas, desde donde se dará seguimiento a los procesos en toda la región Norte, donde operan 173 gobiernos locales, integrados por 69 ayuntamientos y 104 juntas municipales.

La nueva oficina ofrecerá servicios vinculados a la Declaración Jurada de Patrimonio (DJP), el Acceso a la Información Pública (AIP), la atención social y ciudadana, así como el acompañamiento técnico permanente a las autoridades municipales y regionales.

La nueva dependencia estará interconectada con la sede central en Santo Domingo, lo que permitirá a los servidores públicos y a los ciudadanos de la región Norte gestionar sus procesos sin necesidad de trasladarse a la capital.

A la actividad inaugural asistieron, además de la presidenta de la entidad, los miembros del Pleno Francisco Tamárez Florentino, Francisco Franco, Ramón Méndez Acosta y Griselda Gómez Santana. También estuvieron presentes directores y encargados de las distintas áreas técnicas y administrativas de la institución fiscalizadora.

La nueva sede está ubicada en la Plaza Ochoa, autopista Joaquín Balaguer, kilómetro 1, Santiago de los Caballeros. El horario de atención al público será de lunes a viernes, de 8:30 de la mañana a 4:00 de la tarde.