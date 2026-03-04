Tras varios días de paralización que golpearon con fuerza el comercio fronterizo, transportistas haitianos comenzaron a regresar este miércoles al mercado binacional de Dajabón, en República Dominicana, luego de que el primer ministro de Haití ordenara suspender la huelga que mantenía bloqueado el flujo de motores y triciclos desde Juana Méndez hacia territorio dominicano.

Sin embargo, el retorno no llegó acompañado de calma. Las tensiones persisten y las acusaciones cruzadas siguen marcando el ambiente en la frontera.

Representantes de la Organización de Choferes de Triciclos de Ouanaminthe denunciaron que los transportistas haitianos enfrentan cobros excesivos, maltratos y provocaciones cuando intentan cruzar hacia Dajabón.

Uno de sus voceros, identificado como Illionel Selmour, explicó que la decisión de levantar la protesta responde a un llamado directo del Gobierno haitiano para evitar que el conflicto escale a un nivel más grave.

"Es una orden del primer ministro detener la huelga para buscar una solución. Pero si esto continúa, las pérdidas serán millonarias para ambos lados", advirtió.

Denuncian aumento de tarifas

Los transportistas aseguran que históricamente pagaban 100 pesos dominicanos para cruzar la frontera, pero afirman que ahora el cobro se ha duplicado.

"Siempre se pagaba 100 pesos, pero ahora nos quieren cobrar 200 o más. A veces uno entra aquí y no gana ni mil pesos en el día, y aun así tiene que pagar esos montos", expresó el dirigente.

Además, denunciaron la supuesta exigencia de pagos adicionales y emblemas que podrían costar hasta 2,500 pesos, lo que consideran una carga imposible para muchos choferes que dependen del comercio fronterizo para sostener a sus familias.

Acusaciones contra autoridades locales

Las declaraciones también estuvieron cargadas de críticas hacia el alcalde de Dajabón, Santiago Riverón, a quien acusaron de realizar provocaciones y mantener una actitud hostil hacia los comerciantes y transportistas haitianos.

Según el dirigente, el comercio fronterizo debería manejarse con respeto y diálogo, ya que miles de familias dependen de esta dinámica económica en ambos lados de la frontera.

"Cada motor que viene a comprar aquí trae dinero para gastar. Venimos con 200 o 300 mil pesos para comprar mercancías. Merecemos respeto", sostuvo.

Un comercio al borde del colapso

Mientras las autoridades dominicanas y haitianas buscan una salida al conflicto, comerciantes dominicanos advierten que el paro y las tensiones han provocado pérdidas económicas significativas en uno de los mercados binacionales más importantes de la frontera.

Transportistas haitianos aseguran que apuestan al diálogo como única vía para resolver la crisis, pero advierten que, si no se revisan las medidas y los cobros en la frontera, el conflicto podría escalar nuevamente.

"Si esto sigue así, el problema será más grande. El comercio de Dajabón es el pulmón de esta zona y no puede seguir paralizado", concluyó el dirigente.