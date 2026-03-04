×
Fuerza Aérea de República Dominicana
Ponen en operación diez aviones TP-75 Dulus ensamblados en el país

Desde su entrada en servicio, las aeronaves han acumulado más de 1,769 horas de vuelo

    Ponen en operación diez aviones TP-75 Dulus ensamblados en el país
    Las aeronaves TP-75 Dulus realizan operaciones de patrullaje y vigilancia en zonas fronterizas con Haití. (FUENTE EXTERNA)

    La República Dominicana incorporó a sus operaciones las primeras diez aeronaves modelo TP-75 Dulus, ensambladas en el país para labores de entrenamiento y patrullaje militar.

    Las unidades operan desde la Base Aérea de San Isidro bajo la responsabilidad de la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD), como parte de una acuerdo con la empresa italiana Fly Legend.

    El vuelo inaugural se realizó el 12 de diciembre de 2023 con la presencia del presidente Luis Abinader, acompañado por el entonces comandante general de la FARD y director ejecutivo del Fideicomiso Público para el Desarrollo de la Industria Aeronáutica Nacional y Espacial, Carlos Ramón Febrillet Rodríguez.

    De acuerdo con los datos ofrecidos, desde su entrada en servicio la flota TP-75 Dulus ha acumulado 1,769 horas de vuelo en misiones de entrenamiento y patrullaje, con un costo operativo aproximado de 60 dólares. Las autoridades estiman que esto ha representado un ahorro de 208,388,200 pesos para el Estado dominicano.

    Misiones de patrullaje y vigilancia

    Las aeronaves realizan misiones de patrullaje y vigilancia en la línea fronteriza con Haití, así como en áreas protegidas. Las operaciones se coordinan desde el Comando Sur de la Base Aérea en Barahona, con supervisión del espacio aéreo en las provincias de Montecristi, Dajabón, Elías Piña, Independencia y Pedernales.

    Según las informaciones suministradas, mantienen un promedio de cinco horas de vuelo diarios.

    Participación y proyección internacional de la flota TP-75 Dulus

    Además de su operativo, los TP-75 Dulus han participado en actividades de cooperación militar y eventos aeronáuticos en países como México, Chile, Colombia y Honduras.

    Las autoridades informaron que varios países han manifestado intención de evaluar la posible adquisición de estas aeronaves, entre ellos Guyana, Honduras, Guatemala, Paraguay, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Uruguay y Perú.

    Las aeronaves han sido presentadas a delegaciones oficiales y representantes de Costa Rica, Chile, Guyana, Honduras e Italia, interesados en conocer de cerca el desarrollo del proyecto.

    Presencia en desfiles militares

    Asimismo, estas aeronaves han participado en tres desfiles militares celebrados cada 27 de febrero, en conmemoración de la Independencia Nacional, consolidando su presencia en la vida institucional del país.

    El proyecto TP-75 Dulus, forma parte del Fideicomiso Público para el desarrollo de la industria Aeronáutica Nacional y Espacial.

