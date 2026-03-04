El general Jesús Tejada Tejada asumió la mañana de este miércoles la Dirección del Comando Regional Cibao Central de la Policía Nacional, con sede en la provincia Santiago.

El nuevo incumbente agradeció la confianza depositada en su designación y se comprometió a continuar fortaleciendo la seguridad ciudadana en la Ciudad Corazón .

Tejada Tejada sustituye en el cargo al general Juan Bautista Jiménez Reynoso, quien permaneció alrededor de dos años al frente de la comandancia regional.

Toma de posesión del nuevo director

El acto de toma de posesión estuvo encabezado por el inspector general de la institución, general Ernesto Rodríguez García, quien dejó formalmente posicionado al nuevo incumbente.

Durante su discurso de despedida, Jiménez Reynoso agradeció a Dios, al presidente de la República y a la Dirección General de la Policía Nacional por la confianza otorgada durante su gestión.

Expresó gratitud a los miembros de la institución y al pueblo de Santiago por el respaldo brindado.

"Quiero agradecer a todos los hombres y mujeres que me acompañaron en esta gestión. Hicimos todo lo humanamente posible para mantener la seguridad ciudadana. Nuestras huellas quedan ahí y seguiremos trabajando", manifestó el oficial saliente.

Designaciones

El director general de la Policía Nacional, mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz, dispuso más de 30 cambios y designaciones en distintas estructuras internas de la institución, que abarcan direcciones regionales, especializadas, centrales y de áreas.

La medida incluye además movimientos en departamentos clave, como parte de una reconfiguración interna que impacta mandos operativos y administrativos en todo el país.

Las decisiones implican sustituciones en plazas estratégicas, intercambios de funciones entre oficiales superiores y la incorporación de nuevos titulares en posiciones sensibles como Transformación Policial, Recursos Humanos, Asuntos Legales, Tecnología, Contrainteligencia, Derechos Humanos y Policía Comunitaria.

Entre los movimientos de mayor alcance figura la designación del subdirector general policial, general Esteban Figuereo García, quien además de sus funciones asumirá como director central de Transformación Policial, en sustitución del general Juan Hilario Guzmán Badía. A su vez, el general Jorge Perdomo Sena fue designado director central de Recursos Humanos.