Persisten largas filas y descontento en el tercer día de renovación de licencia de conducir

Desde el pasado lunes 2 de febrero el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) comenzó la entrega de la nueva licencia de conducir.

Las quejas de los usuarios no han cesado desde entonces. Hay descontento por sucursales cerradas sin justificación, por filas que duran horas y mucho tiempo de espera para recibir el documento.

“Hice algunas 4 horas de fila y al final me dijeron que tengo que venir en un vehículo mecánico para poder tomar el examen. Veo esto injusto porque se supone que esta institución tiene que tener el equipo necesario” afirmo Luis Santos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/04/whatsapp-image-2026-03-04-at-55304-pm-71417815.jpeg Luis Santos habla de su experiencia a la hora de renovar su licencia. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO)

El director de Gabinete del Intrant, Otniel Salcedo, aseguró en una entrevista en el programa El Despertador que fueron retomados los exámenes teóricos y prácticos para todas las categorías de licencias de conducir, como parte del proceso de fortalecimiento y modernización del sistema nacional. Al tiempo que quedan "anulados" los simuladores.

Salcedo expresó que los simuladores permanecerán como herramienta "para que la gente cree conciencia", sin embargo precisó que de manera obligatoria quedan anulados dentro del proceso oficial de evaluación.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/04/image-15-d04d1241.png Otniel Salcedo director de gabinete del Intrant. (FUENTE EXTERNA)

Los aspirantes a las categorías 3 y 4, que autorizan la conducción de vehículos pesados, deberán presentarse con el vehículo correspondiente para realizar la prueba práctica, como parte obligatoria del proceso de evaluación.

Las categorías 03 y 04 permiten la conducción de minibuses, autobuses, camiones de dos ejes, patanas y vehículos de mayor dimensión y capacidad.

Con esta medida, la entidad busca reforzar el carácter de formación y evaluación en la obtención de la licencia, garantizando que cada solicitante no solo cumpla con los requisitos administrativos, sino que demuestre los conocimientos y habilidades necesarias para conducir de manera segura.

20 años de retroceso

Jorky Jiménez, otro usuario afectado por las largas filas, expresó que el proceso de renovación de licencias “ha sido un retroceso de 20 años”. “Hace 4 años cuando me tocó renovar – agregó Jiménez -, lo hice en el punto GOB de Megacentro en 30 minutos.

"Ahora cuando voy allá dicen que es obligatorio hacerla en la principal. Mientras que, si tú entras a la página del Intrant, dice que todos los puntos GOB están disponibles, cosa que no es cierto ya que la sucursal de Megacentro se encuentra cerrada”, relató.

Al momento de redactar esta noticia, la sucursal del Intrant en Megacentro estaba cerrada, con varias cajas visibles en el interior. En la puerta hay un aviso que informa lo siguiente: "Por este medio informamos que el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) no estará ofreciendo servicios al público desde el 20 de febrero hasta el 1 de marzo del presente año, reintegrándose el día 2 de marzo".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/04/2f3a5939-0062c7a4-ba2aa44a.jpg local del Intrant en Megacentro, el cual está cerrado. (DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO)

En los alrededores no había empleados ni representantes de la entidad que explicaran la situación, pese a que el aviso indicaba que las labores se reanudarían este lunes.

Esperar para el proceso y esperar por el documento

Manuel Amado es un usuario que se encontraba en del Intrant de la avenida Winston Churchill. Manifestó que encima de esperar varias horas para hacer el proceso tuvo que esperar más tiempo para que se le entregada el documento.

“El proceso ha sido lentísimo, de hecho, hace media hora me tire la foto y aún estoy esperando que me entreguen el documento. Ya tenía varias horas para hacer el proceso y ahora llevo tiempo también esperando que me lo entreguen”, expresó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/04/whatsapp-image-2026-03-04-at-54559-pm-2fa21f6f.jpeg Ciudadanos mientras esperan su turno. (DIARIO LIBRE/ JOLIVER BRITO)