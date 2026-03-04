La embajadora de EE. UU., Leah Francis Campos, visita fábrica de cigarros en Santiago

La embajadora Leah Francis Campos conoce el proceso de fabricación de los cigarros en Arturo Fuente. ( FUENTE EXTERNA )

La embajadora de Estados Unidos en la República Dominicana, Leah Francis Campos, visitó esta semana la fábrica de cigarros Arturo Fuente, ubicada en la Zona Franca de Santiago.

La diplomática fue recibida por Ciro Cascella, director ejecutivo de la empresa, quien la acompañó en un recorrido por las instalaciones para conocer el proceso de elaboración de los cigarros, desde la selección de la hoja de tabaco hasta el torcido final.

Durante la visita, Campos observó las distintas etapas de producción y sostuvo un intercambio con trabajadores de la fábrica, incluidas torcedoras que elaboran los cigarros de manera artesanal.

En el marco del recorrido, la embajadora expresó: "Mi recorrido por Arturo Fuente, sus trabajadores e instalaciones, me hizo reflexionar sobre cómo un puro dominicano premium, maridado con el distintivo bourbon estadounidense, es una metáfora de lo que une a nuestras naciones, especialmente la celebración y preservación de nuestras respectivas identidades nacionales."

De acuerdo con la información suministrada, se trata de la primera visita formal de un embajador de Estados Unidos a la empresa en lo que va del siglo XXI. La última visita oficial registrada tuvo lugar en 1978.

Recorrido con Intabaco

La visita de Campos a la fábrica Arturo Fuentes se enmarcó en el recorrido guiado por el Instituto del Tabaco de la República Dominicana (Intabaco) a principios de semana, durante el cual conoció de primera mano el proceso de cultivo e industrialización del tabaco dominicano.

Campos estuvo acompañada por Iván Hernández Guzmán, director de Intabaco, con quien también recorrió otras empresas del sector en Santiago.

Durante la jornada se abordó el papel de la industria tabacalera en la economía dominicana, particularmente en la generación de empleos y exportaciones.

La visita se produjo en el contexto de las relaciones comerciales y culturales entre ambos países vinculadas al sector tabacalero.