La mañana de este miércoles en Santo Domingo Oeste el tránsito se percibía dinámico. Los conductores de vehículos privados y públicos circulaban con fluidez. Los motoristas se auxiliaban de silbidos y siseaban con "psss" para captar pasajeros y, en las alturas, un nuevo sistema domina el paisaje: la Línea 2C del Metro de Santo Domingo.

Inaugurada el pasado martes 24 de febrero, la extensión fue recorrida por Diario Libre desde la estación Pablo Adón Guzmán hasta Pedro Martínez. Los usuarios consultados valoraron la experiencia de forma positiva, aunque señalaron como aspectos a mejorar el tiempo de espera del tren, el transbordo y la señalización interna de los vagones.

Allí Pedro Pereyra, motorista con aproximadamente una década de experiencia en la zona, inicia su jornada entre las 5:00 y las 10:00 de la mañana y trabaja hasta las 5:30 de la tarde. Detalla que la llegada del Metro ha generado un cambio para mejor.

Señala que la mayoría de los pasajeros que recoge se dirigen hacia la estación María Montez y que la tarifa del motoconcho ronda entre 150, 200 y 250 pesos.

Su entrada en funcionamiento marca para muchos un cambio generacional. "Soy la primera en mi casa en usar el Metro", dijo emocionada una joven universitaria residente en Los Alcarrizos desde hace siete meses.

Comenzó a utilizarlo al tercer día de su apertura para trasladarse a la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Anteriormente su medio de transporte predilecto eran los carros públicos pagando $50 pesos y tardando hasta una hora en el trayecto. Hoy día ese tiempo se redujo a 20 minutos.

"Yo pensaba que nadie se iba a montar, pero veo que la gente sí se está montando mucho en verdad, y los tapones también han bajado, ya no está tan congestionado. El metro sí porque todo el mundo quiere montarse en el metro", expresó al referirse a la aceptación del servicio.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/04/whatsapp-image-2026-03-04-at-103531-am-a9242549.jpeg Usuarios acceden al tren en la estación Pablo Adón Guzmán. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/04/whatsapp-image-2026-03-04-at-103529-am-fd85138b.jpeg Pasajeros se desplazan en uno de los trenes de la línea 2C del metro, cuyo recorrido completo entre estaciones se realiza en aproximadamente 10 minutos.DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDODIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/04/whatsapp-image-2026-03-04-at-103513-am-4d135ddd.jpeg La línea 2C tiene la capacidad de movilizar entre 12,000 y 15,000 pasajeros por hora por sentido, como parte del Sistema Integrado de Transporte de Santo Domingo. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) ‹ >

Tareas pendientes

Para apoyar a los usuarios en ruta el conductor designado avisa las estaciones en el altoparlante, ya que aún los vagones en su interior permanecen señalizados con solo las estaciones y mapa correspondiente a la línea 1 y línea 2B.

"Eso deberían de arreglarlo", coinciden los pasajeros justo antes de desmontarse al llegar a la estación Franklin Mieses Burgos (autopista Duarte esquina avenida Monumental), donde debe realizarse un cambio de andén.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/04/26022026-linea-2c-del-metro-de-sato-domingo-luduis-tapia18-06a2b2f5.jpg Mapa de red del metro línea 1 y 2. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

En estaciones intermedias como 27 de febrero (kilómetro 13) y Freddy Gastón Arce (kilómetro 14), usuarios también se integran al sistema.

Caminando, una empleada privada detalla que es su primera vez abordando la extensión 2C. Esperaba una guagua pública y, al tardar, preguntó a su alrededor y llegó a la estación más cercana.

Eran las 9:07 a.m., pero aunque su horario de entrada es a las 9 a.m., se movilizó despreocupada: "Yo llego de una vez ya", aseguró. La empresa para la que labora está ubicada en la avenida Winston Churchill.

"Yo venía por el 20 (en carro público), por ahí es rápido, por dentro es que es un caos", expresa a su lado un señor con destino a Megacentro, estación Concepción Bona. Es también empleado privado para una tienda de ropa ubicada en la misma plaza; su ruta comprende un trayecto de extremo a extremo.

"Era justo después de tantos años de promesas y promesas, y cualto´ (dinero) perdido", dijo el señor, quien reside en Los Alcarrizos hace 18 años junto a sus dos hermanos. Por problemas de salud ambos aún no viven la experiencia, que para él ya es parte esencial de su rutina diaria.

Amaury Reyes lo ha usado tres veces desde su inauguración para llegar a su lugar de trabajo, transita desde Los Alcarrizos hasta el kilómetro 9. "se toma un chin menos que antes" pero atribuye cierto retraso al transbordo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/04/whatsapp-image-2026-03-04-at-121400-pm-465910f0.jpeg Amaury Reyes, usuario que conversó para Diario Libre. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)

Se motivó a utilizarlo por la rapidez del tránsito, evitando los tapones de la zona. "hay que darle tiempo", agrega, recordando que la primera vez no entendió el cambio de andén molestándose bastante, considera que hay que darle tiempo.

Al ser consultado sobre la seguridad respondió: "Sí me siento seguro. En avión, agua, barco, por tierra, donde quiera posiblemente puede haber un accidente, pero uno anda con Dios".

Una vez en la estación Pedro Martínez (kilómetro 9 y medio), una señora que esperaba a su hija aseguró que no lo usará hasta que esté "organizadito". No posee limitaciones fisiológicas, mas no se siente motivada a utilizarlo hasta que el transbordo no esté eliminado.

Los usuarios coincidieron en un ahorro de tiempo hasta una hora y media en sus rutinas diarias: el que salía a las 7 ahora sale a las 8:30; el que salía a las 5 ahora lo hace a las 6:30.

Situación actual

Diario Libre pudo constatar que el recorrido transcurre en calma, con los usuarios dirigiéndose de manera organizada, mientras los empleados del sistema vociferan las indicaciones de lugar.

Aun cuando estos se disponen a salir en su estación destino, una persona en la cinta de acceso se asegura de que el pasajero esté en el lado correcto preguntando: "¿Va a salir para la calle o va a seguir?".

La obra recorre 7.3 kilómetros beneficiando el estilo de vida de más de un millón de habitantes en comunidades como Pantoja, Café de Herrera y la avenida Los Beisbolistas y demás en la Autopista Duarte.

Dos días después de su inauguración la Empresa Metropolitana de Transporte (MT) informó que la línea funcionará sin necesidad de transbordos una vez concluya el período de pruebas.

La extensión 2C estará gratis hasta Semana Santa, dígase hasta el domingo 5 de abril.

