Yeni Berenice afirma que robo de celulares y motores en RD responde a "oferta y demanda"

La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso durante su participación en el Primer Simposio Internacional de Investigación Criminal. ( FUENTE EXTERNA )

En el país, el robo de teléfonos, motocicletas y metales mueve redes delictivas transnacionales que operan bajo el esquema "Crimen como Servicio", así lo expuso la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, durante su participación en el Primer Simposio Internacional de Investigación Criminal.

La magistrada explicó que el crimen organizado ha dejado de ser una transgresión individual para operar bajo una lógica corporativa, con análisis de oferta y demanda, adaptación dinámica de "líneas de productos" y maximización de beneficios, lo que obliga a los equipos de investigación a desarticular su cadena de valor completa.

En ese contexto, identificó tres nichos de alta rentabilidad en el país: el robo de teléfonos móviles, que representa alrededor del 36 % de los robos y promedia cerca de 100 dispositivos sustraídos diariamente; las motocicletas, que superan el 90 % de los robos de vehículos y funcionan tanto como objeto del delito como herramienta logística; y el robo de metales y medidores, vinculado al comportamiento de los precios internacionales del cobre.

"Crimen como Servicio"

Reynoso advirtió que estos mercados operan bajo esquemas transnacionales conocidos como "Crimen como Servicio" (CaaS), donde un bien sustraído puede ser reactivado, desmantelado o comercializado en distintas jurisdicciones. Esto, explicó, exige fortalecer la investigación patrimonial, el análisis financiero y la interoperabilidad institucional.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/05/simposio-internacional-de-investigacion-criminal005-eb65082f.jpg El evento fue encabezado por el presidente Luis Abinader, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, y el director de la Policía Nacional y mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz. (FUENTE EXTERNA)

Oferta y demanda define dinámica

La magistrada sostuvo que la respuesta del Ministerio Público debe centrarse en identificar y desmantelar la arquitectura operativa completa, desde la célula ejecutora hasta el consolidador logístico y el mercado final, con el objetivo de reducir la rentabilidad del delito y cerrar los espacios de impunidad en los mercados criminales.

Reynoso resaltó que las organizaciones criminales operan bajo principios similares a la economía lícita, donde la ley de oferta y demanda define la dinámica de los mercados ilegales.

En el evento, realizado ayer y encabezado por el presidente Luis Abinader, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, y el director de la Policía Nacional, mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz, la procuradora enfatizó la necesidad de abandonar el modelo tradicional de investigar delito por delito, para enfocarse en los mercados criminales completos.

"Siempre será mucho más difícil ser efectivo en el combate a una manifestación de criminalidad, trabajándolo de caso a caso, mientras que, si se trabaja como mercado criminal, estamos convencidos que los resultados han sido y serán siempre exitosos", señaló.

Asimismo, destacó que el análisis de los movimientos internos de las redes delictivas y su adaptación a la oferta y demanda permite a los investigadores anticiparse a nuevas estrategias del crimen organizado.

Según Reynoso, incluso los delitos aparentemente menores deben ser vinculados a manifestaciones más amplias del crimen organizado para ser combatidos eficazmente.