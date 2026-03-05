×
Califican de "retroceso" que el Intrant elimine exámenes digitales para emitir licencias

La CNTT propone que el Intrant implemente mecanismos especiales para personas mayores en lugar de eliminar los exámenes digitales

Califican de retroceso que el Intrant elimine exámenes digitales para emitir licencias
El Intrant revoca exámenes digitales para licencias de conducir. (ARXHIVO)

El presidente de la Central Nacional de Trabajadores del Transporte (CNTT), Juan Marte, calificó como un retroceso la decisión del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) de revocar la modalidad de exámenes digitales para la obtención de licencias de conducir y volver al sistema manual.

Marte consideró que la medida devuelve al pasado parte de los trámites burocráticos de la administración pública. Además, aseguró que contradice los avances hacia la modernización del Estado dominicano.

El dirigente sindical sostuvo que el país vive en plena era digital, con millones de ciudadanos utilizando teléfonos móviles y con el propio Gobierno impulsando iniciativas tecnológicas, por lo que entiende que retomar métodos tradicionales en procesos como la evaluación para licencias resulta incoherente.

Asimismo, advirtió que el regreso al sistema manual podría abrir espacio a prácticas irregulares, como el "macuteo" o favoritismos durante los exámenes prácticos. A su juicio, estas irregularidades se reducen cuando se utilizan plataformas digitales.

Marte reconoció que algunas personas envejecientes podrían tener dificultades para utilizar herramientas tecnológicas; sin embargo, planteó que el Intrant pudo establecer mecanismos especiales para ese grupo de la población sin necesidad de eliminar por completo el sistema digital.

"El Intrant volvió a equivocarse al tomar decisiones que van en contraposición del propósito del pueblo dominicano de continuar avanzando", expresó el presidente de la CNTT al referirse a la disposición de la institución gubernamental.

Medidas oficiales del Intrant sobre el proceso de licencias

El Intrant informó que fueron retomados los exámenes teóricos y prácticos para todas las categorías de licencias de conducir, como parte del proceso de fortalecimiento y modernización del sistema nacional. Al mismo tiempo, quedaron anulados los simuladores.

Así lo informó el director de Gabinete del Intrant, Otniel Salcedo, quien aseguró en una entrevista en el programa El Despertador que los simuladores permanecerán como herramienta "para que la gente cree conciencia"; sin embargo, precisó que, de manera obligatoria, quedan anulados dentro del proceso oficial de evaluación.

