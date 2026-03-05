CNSS aprueba medida que permitirá a empleados de las EDE acceder a pensión del Estado

El CNSS afirmó que la decisión fortalece la protección de los derechos de los trabajadores y responde a los mandatos constitucionales sobre seguridad social. ( FUENTE EXTERNA )

El Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) informó este jueves la aprobación de una medida que garantiza el derecho a pensión de cientos de trabajadores de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDE) y de otras instituciones públicas cuyo Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) figura como privado, pese a que el Estado posee el 50 % o más de su participación accionaria.

Con esta decisión, el CNSS modificó el párrafo I de la resolución No. 572-07, permitiendo que estos trabajadores puedan realizar su traspaso desde la Cuenta de Capitalización Individual (CCI) al Sistema de Reparto para acceder a una pensión del Estado, según informó la entidad en una nota de prensa.

El organismo explicó que el Sistema de Pensiones de Reparto, establecido en la Ley 379-81, es un modelo de seguridad social en el que las cotizaciones de los trabajadores activos financian directamente las pensiones de los jubilados actuales. En este esquema no existe una cuenta individual de ahorro, sino un fondo común administrado por el Estado.

En cambio, explica que el sistema basado en la Cuenta de Capitalización Individual (CCI), contemplado en la Ley 87-01, funciona mediante cuentas personales en las que cada trabajador acumula sus cotizaciones para su retiro. Estos fondos se invierten durante su vida laboral para generar rendimientos que financien su pensión futura.

Solicitud a través de la DIDA

La medida responde a múltiples solicitudes presentadas por afiliados a través de la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados (DIDA), el Defensor del Pueblo y el Movimiento por las Pensiones de los Servidores Públicos (Mopesep).

Sostiene que estas entidades habían denunciado que las solicitudes de traspaso eran rechazadas porque los trabajadores aparecían con un RNC privado, pese a haber laborado durante años para empresas estatales.

El CNSS afirmó que la decisión fortalece la protección de los derechos de los trabajadores y responde a los mandatos constitucionales sobre seguridad social, dignidad humana y garantía de protección para las personas de la tercera edad.

