Nuevos directores regionales de la Policía Nacional asumen sus funciones

El general Frank De Los Santos Encarnación (primero a la derecha) asume el cargo en sustitución del general Ramón E. Ramírez Encarnación. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional juramentó a nuevos directores regionales en la región este del país, como parte de los cambios estratégicos dispuestos por la Dirección General de la institución para fortalecer la seguridad ciudadana.

En La Romana, el general Claudio Edgar González Moquete asumió formalmente la Dirección Regional Este de la Policía Nacional, en sustitución del también general Wandy Madé Montilla, quien culminó su gestión al frente de esta demarcación.

El acto protocolar de toma de posesión estuvo encabezado por el general Esteban Figuereo García, subdirector general de la Policía Nacional, quien asistió en representación de la jefatura superior de la institución.

Durante su intervención, González Moquete agradeció al director general de la Policía Nacional, mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz, por la confianza depositada en su designación en una zona de gran importancia operativa como La Romana y sus áreas circundantes.

El nuevo incumbente se comprometió a fortalecer el patrullaje preventivo para reducir los índices delictivos, mantener un vínculo cercano con la comunidad y continuar impulsando los lineamientos de la transformación policial promovida por el Poder Ejecutivo.

De su lado, el general saliente, Wandy Madé Montilla, expresó su agradecimiento a las autoridades locales y a la sociedad civil por el respaldo brindado durante su gestión.

San Pedro de Macorís

Mientras que, en San Pedro de Macorís, fue designado como nuevo director regional Sureste de la Policía Nacional el general Frank De Los Santos Encarnación, quien asume el cargo en sustitución del general Ramón E. Ramírez Encarnación, trasladado como director regional Oeste con asiento en San Juan de la Maguana.

Al asumir sus funciones, De Los Santos Encarnación manifestó que desempeñará su labor con prudencia y responsabilidad, dando continuidad al trabajo realizado por su antecesor para mantener la seguridad y la paz ciudadana en la denominada Sultana del Este.

La juramentación también estuvo a cargo del subdirector general de la Policía Nacional, general Esteban Figuereo García, y se realizó en la sede de la dotación policial de San Pedro de Macorís, con la presencia de oficiales superiores, subalternos, clases y alistados, así como líderes comunitarios, y representantes de juntas de vecinos.

En el acto, el general saliente, Ramón E. Ramírez Encarnación, agradeció el respaldo recibido por la sociedad petromacorisana durante su gestión, así como la labor desempeñada por los agentes policiales que estuvieron bajo su mando.