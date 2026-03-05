Con quema de neumáticos protestaron este jueves en varios sectores del municipio de Navarrete, en la provincia Santiago, debido a la falta de agua potable a más de dos semanas de la inauguración del nuevo acueducto de esa demarcación.

Según denuncian los manifestantes, al menos 17 barrios llevan más de 15 días sin recibir agua por tuberías, pese a que la obra fue inaugurada el pasado 18 de febrero por el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), durante un acto encabezado por el presidente Luis Abinader.

Julio César Díaz, vocero del Frente de Lucha Unidad y Progreso, afirmó que el mismo día de la inauguración de la obra ya había 11 sectores sin el servicio, situación que se ha ido agravando.

"Desde que inauguraron la obra no hemos recibido agua por tubería. Ahora son 17 barrios los afectados", denunció.

Entre los sectores que, según los manifestantes, permanecen sin el suministro figuran Stefani Martínez, Simón Bolívar, 27 de Febrero, Altagracia, María de Anzures, Mejía, Manca Trá, Los Girasoles, San José, Villa Fury, La Hacha, Jongo y Miguel Mesa, entre otros.

Díaz sostuvo que el acueducto fue inaugurado sin estar completamente terminado.

Respuesta de Inapa

Desde el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados se informó mediante un breve comunicado que técnicos trabajan en la corrección de averías y ajustes del sistema para normalizar el suministro en las comunidades afectadas.

Desde la institución piden paciencia a la población mientras realizan dichos trabajos.

Sobre el acueducto

El nuevo sistema está diseñado para beneficiar a más de 150 mil habitantes de comunidades como Navarrete, La Atravesada, Villa Nueva, Cañada Bonita, La Sierra, El Túnel y Guanábano, entre otras localidades.

La obra fue construida con una inversión de 2,002,880,827.30 pesos, según datos oficiales.

La obra incluye una estación de bombeo independiente, un depósito con capacidad de 8,000 metros cúbicos (equivalente a 2.2 millones de galones), así como la instalación de más de 50 mil metros lineales de tuberías para impulsión y distribución.