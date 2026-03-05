RD se mete de lleno en la retórica de Trump y pacta combatir el narcoterrorismo

Un cargamento de drogas decomisado por las autoridades dominicanas. ( DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO )

La República Dominicana figura entre los 20 países de América Latina y el Caribe que acordaron reforzar la cooperación regional para combatir el narcoterrorismo y los carteles del narcotráfico durante una reunión celebrada en Miami, Estados Unidos, en la sede del Comando Sur.

El compromiso quedó establecido en una declaración conjunta firmada al cierre de la conferencia "Américas contra los carteles", un encuentro convocado por el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, que reunió a representantes de defensa y seguridad de varios gobiernos del hemisferio.

El documento reafirma las relaciones entre Washington y sus socios regionales, con el objetivo de ampliar la cooperación bilateral y multilateral para enfrentar amenazas comunes vinculadas al narcotráfico, el crimen organizado y lo que los firmantes llaman narcoterrorismo.

Entre los puntos acordados figura el fortalecimiento de los mecanismos de seguridad fronteriza, la coordinación de operaciones contra redes criminales, la protección de infraestructuras críticas y el intercambio de información entre los países participantes.

Según el texto leído por Hegseth, los Gobiernos se comprometen a "abordar futuras amenazas al interés mutuo y unirse para combatir juntos el narcoterrorismo y otras amenazas compartidas en el hemisferio occidental".

A la reunión asistieron delegaciones de Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, Honduras y República Dominicana, entre otros países aliados de Washington. El acuerdo se firmó en la antesala de la reunión que sostendrá mañana Trump con líderes de 12 países de la región.

Advertencia de EE. UU.

Durante el encuentro, el secretario de Defensa estadounidense instó a los países latinoamericanos a adoptar medidas más contundentes contra los carteles del narcotráfico.

"Estados Unidos está preparado para afrontar estas amenazas y pasar a la ofensiva en solitario si es necesario", afirmó Hegseth durante su intervención.

El funcionario planteó que las organizaciones criminales que operan en el continente deben ser enfrentadas con una estrategia similar a la utilizada contra grupos terroristas internacionales.

Stephen Miller, asesor de seguridad nacional de Trump, sostuvo que los narcotraficantes deben ser tratados como organizaciones terroristas comparables a ISIS o Al-Qaeda.

La reunión se celebró pocos días después de una operación militar conjunta entre Estados Unidos y Ecuador contra organizaciones vinculadas al narcotráfico en territorio ecuatoriano. Aunque participaron casi 20 países del hemisferio, la conferencia se desarrolló sin la presencia de algunas de las principales potencias regionales. Entre los países que no enviaron representantes están México, Colombia y Brasil, naciones que concentran una parte significativa de las rutas del narcotráfico en AL. Tampoco asistió Nicaragua.

"Escudo de Las Américas" Los organizadores indicaron que el encuentro reunió a gobiernos "con ideas afines", lo que explica la ausencia de algunos países con posiciones diferentes frente a la estrategia estadounidense en la región. La conferencia se celebró como antesala de la cumbre denominada "Escudo de las Américas", que el presidente Trump tiene previsto encabezar el sábado en Miami junto a varios mandatarios latinoamericanos. El encuentro busca fortalecer la cooperación en seguridad regional y coordinar acciones frente al narcotráfico y otras amenazas transnacionales.