Ejército: segundo teniente sufre accidente mientras transportaba haitiano indocumentado

Según el informe, el oficial perdió el control del vehículo cuando intentaba evadir a soldados del ERD, impactando un poste del tendido eléctrico y penetrando luego a un terreno sembrado de plátanos. ( FUENTE EXTERNA )

El Ejército de República Dominicana (ERD) informó este jueves sobre la detención de un segundo teniente de la institución acusado de transportar a un ciudadano haitiano con estatus migratorio irregular en las proximidades de la comunidad Arroyo Salado, en la provincia Azua.

De acuerdo con una nota de prensa del Ejército, el detenido fue identificado como Denny Adrián Roa Alcántara, quien conducía un vehículo marca Mazda, modelo Demio, placa AA48759, en el que trasladaba al extranjero identificado como Amos Datilus.

Según el informe, el oficial perdió el control del vehículo cuando intentaba evadir a soldados del ERD, impactando un poste del tendido eléctrico y penetrando luego a un terreno sembrado de plátanos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/06/whatsapp-image-2026-03-05-at-101734-pm-1d37c28e.jpeg El oficial y el extranjero resultaron involucrados en un accidente cuando intentaban huir de una patrulla militar en la comunidad Arroyo Salado. (FUENTE EXTERNA)

Procedimientos legales y migratorios

Roa Alcántara resultó ileso en el accidente, mientras que el ciudadano haitiano sufrió una herida leve.

Durante el interrogatorio, el extranjero declaró que pagaría al miembro del ERD la suma de RD$15,000 para que lo trasladara hasta la provincia San Cristóbal.

El oficial será puesto a disposición del Ministerio Público, mientras que el nacional haitiano fue entregado a la Dirección General de Migración para el proceso correspondiente de repatriación.