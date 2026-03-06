Detienen a tres hombres en Santiago acusados por robos y asaltos

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público ( FUENTE EXTERNA )

Miembros de la Dirección Central de Investigación (DICRIM), junto con la Policía Preventiva, arrestaron por separado en Santiago de los Caballeros a tres hombres que eran buscados mediante órdenes judiciales por su presunta participación en distintos robos y asaltos ocurridos en diferentes puntos del municipio.

Según el informa policial, uno de los detenidos es Cristian Martín Martes Sánchez, alias "Cris", de 30 años, arrestado en el sector Los Llanos de La Barranquita mediante la orden No. 2026-AJ0016129.

Se le acusa de su presunta implicación en un robo ocurrido el 14 de febrero de 2026 en una vivienda del referido sector, donde supuestamente penetró al patio de la residencia tras abrir un portón de empalizada y sustrajo dos cámaras de vigilancia valoradas en RD$17,700 y unas 20 varillas.

En otro hecho, ocurrido en el distrito municipal de Jacagua, fue arrestado Juan Miguel Luciano Filión, alias "El Vico", de 19 años, mediante la orden de arresto No. 2025-AJ0079578.

El joven es señalado como uno de los presuntos participantes en un asalto perpetrado el 19 de noviembre de 2025 frente a un negocio de comida rápida ubicado en la carretera Jacagua.

Detalles de los hechos delictivos y detenciones

De acuerdo con la denuncia de la víctima, esta fue interceptada por varios individuos que se desplazaban en motocicletas y que, portando armas de fuego, la despojaron de un celular, una bocina Bluetooth y dinero en efectivo.

En un tercer hecho, agentes policiales arrestaron en el sector Plaza Valerio a Pablo Darío Amarante Almonte, alias "Pablito" y/o "Nariz", de 34 años, mediante la orden de arresto No. 2026-AJ0017244. El hombre es investigado por un robo mediante arrebato ocurrido el pasado 1 de marzo de este año.

Según el comunicado policial, Almonte presuntamente despojó a una mujer de una cadena de oro de 14 quilates mientras esta transitaba en una pasola por la avenida Circunvalación.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.