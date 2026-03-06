Representantes de preescolar donde niña fue agredida por una maestra piden disculpas

El Centro Pre-Escolar Little Steps ha emitido un comunicado de disculpas a la familia de la niña. ( ARCHIVO )

El centro de estimulación temprana Little Steps emitió un comunicado este viernes pidiendo disculpas a la familia afectada por la agresión realizada por una profesora de esa institución educativa contra una niña de dos años de edad.

En el mensaje, difundido a través de sus redes sociales, la institución manifestó su solidaridad ante lo sucedido, hecho por el cual ya fue apresada la maestra responsable.

"Extendemos nuestras más sinceras disculpas a la familia afectada por la situación ocurrida. Lamentamos profundamente lo sucedido y nos solidarizamos con ellos en este momento", señala el comunicado.

Asimismo, el centro educativo informó que se encuentra colaborando con las autoridades para que el caso sea investigado con transparencia.

"Deseamos informarles que estamos trabajando de la mano con las autoridades competentes y colaborando plenamente en todo lo necesario para que este caso se esclarezca de la manera más transparente y adecuada posible", agregó.

El centro también pidió respeto para la menor afectada, de la cual circulan varios videos en las redes sociales.

"Pedimos respeto para la menor y su familia... Agradecemos sinceramente el apoyo, la comprensión y la confianza que siempre han brindado a nuestra comunidad", concluye el mensaje firmado por la "familia Little Steps".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/06/whatsapp-image-2026-03-06-at-30744-pm-838fa504.jpeg El centro de estimulación temprana Centro Pre-Escolar Little Steps pide disculpas. (COMUNICADO)

Investigación en curso

El pronunciamiento del centro educativo surge luego de que una maestra agredió a una niña de dos años dentro de las instalaciones del preescolar, ubicado en el sector Alma Rosa I, en el municipio de Santo Domingo Este.

En el audiovisual, que ha generado indignación en la opinión pública, se aprecia el momento en que la mujer lanza a la menor al piso y se coloca encima de ella.

Las autoridades informaron que la docente identificada como Yamelsy Matos Beltré fue arrestada tras difundirse las imágenes. Según reportes preliminares, la profesora habría admitido la agresión captada en el video.

Tras la denuncia, agentes de la Policía Nacional y representantes del Ministerio de Educación se presentaron en el centro educativo para iniciar las investigaciones correspondientes.

Posteriormente, la mujer fue trasladada al Centro de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes de Santo Domingo Este, donde será puesta a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.