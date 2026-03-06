Un grupo de 65 haitianos en condición migratoria irregular fue detectado mediante vigilancia aérea con drones mientras ingresaba a territorio dominicano desde Haití a través del río Masacre, en la provincia fronteriza de Dajabón.

La detección se produjo durante labores de monitoreo realizadas por miembros del Ejército de República Dominicana (ERD), adscritos al Décimo Batallón de Infantería con asiento en la Fortaleza Beller, quienes mantienen patrullaje permanente en la zona limítrofe.

De acuerdo con el informe militar, las unidades de drones identificaron al grupo mientras cruzaba el río por el área conocida como La Sal, lo que permitió a las tropas desplegarse rápidamente en el lugar e interceptar a los extranjeros una vez se encontraban en territorio dominicano.

El grupo estaba integrado por 55 hombres, ocho mujeres y dos menores de edad, todos de nacionalidad haitiana y sin documentación migratoria.

Tras su detención, los extranjeros fueron trasladados y entregados a la Dirección General de Migración (DGM), institución que se encargará de los procedimientos legales correspondientes.

El Ejército de República Dominicana indicó que continuará reforzando la vigilancia en la línea fronteriza mediante patrullajes terrestres y apoyo tecnológico, incluyendo drones, como parte de las operaciones de interdicción para prevenir el ingreso irregular al país.

Incremento y modernización de las acciones migratorias en 2025

Las autoridades dominicanas deportaron en 2025 un total de 379,553 ciudadanos haitianos en situación migratoria irregular, un 37.4 % más que las 276,215 expulsiones de nacionales del país vecino registradas el año anterior, según informó este miércoles la Dirección General de Migración (DGM).

El pasado año se realizaron en la República Dominicana más de 6,500 operativos de interdicción migratoria llevados a cabo por la DGM en coordinación con las Fuerzas Armadas y otras instituciones del Estado, indicó este miércoles Migración en un comunicado.

Las autoridades migratorias destacaron que en 2025 hicieron uso de monitoreo en tiempo real de cámaras corporales y de herramientas de reconocimiento facial, así como se adquirieron licencias para realizar registros biométricos y se mejoró la conectividad de fibra óptica en la zona fronteriza.

Las acciones de Migración abarcaron operaciones diurnas y nocturnas en rutas de trabajo planificadas y desarrolladas por la DGM, y con equipos humanos, técnicos y de movilidad que actuaron en coordinación con otras instituciones gubernamentales.