Mirex recibió 1,460 postulaciones para el ingreso a la Carrera Diplomática

Fachada del Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex), sede del concurso público para la carrera diplomática. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) informó que concluyó el plazo para la recepción de postulaciones al Concurso Público de Ingreso a la Carrera Diplomática 2026, proceso mediante el cual se seleccionará una nueva generación de diplomáticos dominicanos.

La institución indicó a través de un documento de prensa que, desde la apertura del proceso el pasado 12 de febrero hasta el cierre ayer jueves, se recibieron 1,460 postulaciones a través del portal CONCURSA del Ministerio de Administración Pública (MAP).

A partir de ahora, el Mirex iniciará la revisión de la documentación presentada por los aspirantes, con el objetivo de que los candidatos que hayan completado correctamente sus postulaciones puedan avanzar a las siguientes fases de evaluación.

"El Ministerio de Relaciones Exteriores reitera su compromiso con la transparencia, la institucionalidad y el estricto cumplimiento de las normas que rigen este proceso, garantizando una evaluación objetiva y profesional de cada candidatura", destacó la institución en un comunicado.

Proceso de selección y evaluación

La Cancillería explicó que el calendario correspondiente a cada fase podría ajustarse conforme avance el proceso. Las fechas y convocatorias serán notificadas oportunamente a los aspirantes que resulten aprobados mediante el correo electrónico suministrado durante su inscripción.

Asimismo, recordó que el proceso de selección consta de dos etapas. La primera incluye pruebas presenciales eliminatorias de idiomas, conocimientos y cultura general, además de una evaluación psicológica y entrevistas ante un panel de profesionales. De esta fase se seleccionarán 40 candidatos con las mejores calificaciones.

La segunda etapa corresponde a la formación académica especializada en el Instituto de Educación Superior en Formación Diplomática y Consular (Inesdyc). Quienes concluyan satisfactoriamente este programa serán nombrados en un período de prueba de seis meses y, tras superarlo, ingresarán formalmente a la Carrera Diplomática con el rango de tercer secretario.