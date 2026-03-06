Suspenden agente policial que roció gas pimienta y desenfundó su arma frente a periodistas en SDE

Agente policial se desmonta del vehículo oficial y lleva la mano a su arma frente a periodistas que cubrían el caso de abuso infantil. ( FUENTE EXTERNA )

El vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, informó el viernes que los organismos de control interno de la institución iniciaron de inmediato una investigación para establecer las responsabilidades en torno a la actuación de un agente policial que utilizó gas pimienta y desenfundó su arma de reglamento durante una intervención en la que se encontraban presentes varios periodistas.

Mediante una nota de prensa, la institución explicó que el agente involucrado, cuya identidad se mantiene bajo reserva mientras avanza el proceso investigativo, fue suspendido de sus funciones por instrucciones del director general de la Policía Nacional, mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz.

La medida, según indicó la uniformada, busca garantizar la transparencia y objetividad de la investigación, así como determinar si hubo violación a los protocolos institucionales durante el procedimiento.

Pesqueira reiteró que la Policía Nacional reconoce y respeta el "rol fundamental del periodismo en una sociedad democrática, por lo que el trabajo de los periodistas, reporteros gráficos, camarógrafos y demás profesionales de los medios de comunicación debe ser plenamente respetado y protegido en el ejercicio de sus funciones".

En ese sentido, aseguró que la institución no tolerará actuaciones que vulneren los derechos de los miembros de la prensa ni de ningún ciudadano, y advirtió que cualquier conducta contraria a los protocolos policiales y al respeto de las libertades públicas será debidamente investigada y sancionada conforme a la ley.

Lo ocurrido

El incidente se registró la mañana de este viernes frente a un centro educativo del municipio Santo Domingo Este, donde periodistas cubrían el traslado de una maestra acusada de presuntamente maltratar a una niña de dos años.

Según las imágenes captadas por los propios comunicadores, un agente policial roció gas pimienta contra los miembros de la prensa cuando estos intentaban acercarse para obtener declaraciones de la acusada.

Posteriormente, mientras los periodistas continuaban realizando su labor cerca del vehículo en el que era transportada la detenida, el agente se desmontó de la unidad policial y fue captado en video "sobando" su arma de reglamento, gesto que los reporteros interpretaron como una forma de intimidación.

Los videos del incidente se difundieron rápidamente en redes sociales, lo que generó cuestionamientos sobre la actuación del agente durante el operativo.

Tras conocerse las imágenes, el coronel Pesqueira acudió al lugar y admitió que se trató de "un uso desproporcionado de la fuerza", al tiempo que reiteró que el caso será investigado para establecer las responsabilidades correspondientes.