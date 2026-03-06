"Si me excluyes, esto también es violencia" trabajadoras sexuales alzan su voz contra el maltrato

El Movimiento de Mujeres Unidas (Modemu), anunció su encuentro nacional de los derechos de las trabajadoras sexuales (TRSX), este viernes 6 de marzo, actividad enfocada en la defensa de los derechos humanos, la prevención de la violencia y el empoderamiento de las mujeres que realizan trabajo sexual, personas con VIH, usuarias de drogas y víctimas de violencia de género.

La reunión se enfocó especialmente en la denuncia del trato discriminatoria que, según los representantes de la entidad, sufren de manera constante los trabajadores sexuales en el territorio nacional.

La actividad contó con la participación de la diputada por la circunscripción número 3 de la provincia San Cristóbal, Jacqueline Montero, así como dirigentes del Modemu y trabajadores sexuales de sexo femenino, masculino y transgénero.

Abusos y maltratos

Entre los presentes se encontraba Heysa Collins Park (trabajadora sexual transgenero, su nombre masculino es Ronnie Vargas) quien expreso que entre los múltiples maltratos que recibe están los golpes, la extorsion, el robo de su dinero, entre otras cosas:

"A sucedido que algunos agentes policiales nos extorsionan a nosotros y a los clientes. Cuando nos encuentra con algún hombre lo obligan a darles dinero a ellos o sino los van a delatar con sus esposas" expreso Park.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/06/whatsapp-image-2026-03-06-at-113436-am-1d2ec074.jpeg Heysa Collins Park durante la actividad (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)

"Hemos denunciado esos abusos – agrego – en reiteradas ocasiones, pero no nos hacen caso. Somos un ´bullying´ para la sociedad, no nos tratan como iguales".

No más consolación sino acción y avances

Montero, quien funge como asesora de MODEMU, afirmó que, aunque las mujeres han logrado avances necesitan más inclusión y llegar a la igualdad que merecen.

"En la actualidad como una manera de recompensarnos, o de callar nuestra voz, nos han cedido algunos puestos para que nos calmemos, pero esos puestos nunca igualan a los de los hombres", denunció la diputada.

En ese mismo orden, la funcionaria afirmó que ya no quieren más premios de consolación ni puestos que las mantienen debajo de la sombra de los hombres.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/06/whatsapp-image-2026-03-06-at-113434-am-aa6118c2.jpeg Ladiputada por la circunscripción número 3 de la provincia San Cristóbal, Jacqueline Montero (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)

"Nos permiten ser vicepresidentas, no presidentas, subdirectoras en vez de directoras, siempre en estado de subordinación. Queremos que nos incluyan en todo lo que sea toma de decisiones. Que no nos tengan excluidas como en el siglo pasado", expreso la funcionaria.

Conmemoración y denuncias

"Entendemos importante aprovechar este mes de marzo, en el que este domingo 8 se conmemora el Día Internacional de la Mujer, para denunciar la histórica exclusión y violación de derechos que hemos experimentado las mujeres, sobre todo, las que realizamos el trabajo sexual.", explicó Carmen Lorenzo, presidenta de MODEMU.

De igual manera, Lorenzo externo que las trabajadoras sexuales tienen los mismos derechos que el resto de la población, y que por eso exigen las mismas oportunidades.

"Por eso hemos decidido ser parte de cada lugar donde se tomen decisiones, representando a las mujeres y a nuestra población, porque somos más", enfatizó la activista sexual.

Historia de vida

"Yo me integré a Modemu por una amiga que me encontró en las calles. Después que entré he tenido mucho aprendizaje y conocimiento. Hasta ahora Modemu me ha brindado mucho apoyo psicológico, me ha apoyado en los cursos que he querido hacer.

Ya hoy en día puedo decir que soy una mujer hecha y derecha, ya tengo mi casa, gracias a Dios." Expreso Rosalya Pérez quien por varios años se dedicó al trabajo sexual.

"Existen muchas causas – agrego la activista – por las cuales una mujer termina ejerciendo el trabajo sexual. A veces la mujer es víctima de violencia en el hogar o se cría mirando violencia entre sus padres.

La baja escolaridad es un factor a tomar en consideración, lo cual ocasiona que uno escoja este camino porque cree que es más fácil".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/06/whatsapp-image-2026-03-06-at-113434-am-1-9733e232.jpeg Rosalya Pérez (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)

Sobre MODEMU

El Movimiento de Mujeres Unidas (MODEMU), nació en noviembre de 1997, para trabajar en la protección de la salud y defensa de los derechos humanos y laborales de las trabajadoras sexuales de la República Dominicana.

Es la primera organización en el país, que surgió para agrupar a las mujeres trabajadoras sexuales con el objetivo de mejorar su calidad de vida, haciendo un especial énfasis en los derechos de las mujeres.

Es una entidad que agrupa a más 9,000 mujeres trabajadoras sexuales, focaliza su trabajo en temas de prevención de las infecciones de transmisión sexual, defensa de sus derechos y empoderamiento de sus miembros, llegando a más de 20,000.00 mujeres trabajadoras sexuales en programas de capacitación (jornadas educativas, charlas, intervenciones individuales, talleres, grupos de apoyo) y emprendimiento.