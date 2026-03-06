El Mivhed inicia construcción del Centro de Corrección y Rehabilitación en El Seibo

El centro contará con torres de vigilancia, garita de control y zona de aduana. ( FUENTE EXTERNA )

Víctor – Ito – Bisonó, ministro de Vivienda, Hábitat y Edificaciones, dejó iniciado este viernes la construcción del Centro de Corrección y Rehabilitación de la provincia El Seibo, con capacidad para albergar a 800 privados de libertad.

El centro contará con 23,718.35 metros cuadrados de construcción sobre un terreno de 131,928 metros cuadrados.

Mediante un comunicado de prensa el Mivhed, explicó que el recinto conlleva una inversión de 1,114 millones, siendo parte del conjunto de obras realizadas por la misma institución.

La infraestructura incluirá un edificio administrativo con celdas de observación; un edificio que integra comedor, salón multiusos, aulas, biblioteca y celdas conyugales; un edificio de alojamiento VTP; cuatro edificios de celdas de seguridad media (A); un edificio de celdas de seguridad máxima (C) y el edificio Eco 1.

Para su operatividad, el centro incluirá caseta de cisterna, planta eléctrica, depósito de basura y tanque de gas, garantizando autonomía en los servicios básicos. Asimismo, posee 95 estacionamientos distribuidos en 52 generales, 43 privados, dos parqueos de servicios y dos para autobuses.

Objetivos del proyecto

Con dicha obra las autoridades en la provincia de El Seibo resaltaron que buscan fortalecer el modelo de corrección y rehabilitación, ampliar la capacidad del sistema y promover condiciones más dignas y seguras para los privados de libertad.

Durante el acto, el ministro Bisonó, expresó que el Centro de Corrección y Rehabilitación de El Seibo forma parte del proceso nacional de modernización penitenciaria, el cual busca ampliar la capacidad del sistema, organizar mejor sus operaciones y garantizar infraestructuras adecuadas para su funcionamiento.

"Esta infraestructura forma parte del proceso de modernización del sistema penitenciario dominicano. Construir centros como este significa dotar al país de instalaciones dignas, organizadas y seguras que permitan trabajar verdaderamente en la rehabilitación y la reinserción social." indicó el funcionario.

En materia de seguridad, tendrá siete torres de vigilancia, garita de control y zona de aduana, además de áreas de monitoreo que refuerzan la supervisión interna. El centro también incorpora una nave de talleres y espacios destinados a la formación y reinserción social, como aulas educativas, biblioteca y un área agrícola con granja de conejos y gallinas, así como tres canchas de baloncesto y caniles.

Por su lado, el director general de Servicios Penitenciarios y Correccionales, Roberto Santana, explicó que el objetivo de este tipo de infraestructura es transformar los espacios penitenciarios en lugares que garanticen seguridad, convivencia y cumplimiento de las normas, al tiempo que contribuyan a generar tranquilidad en las comunidades donde están ubicados.

Asimismo, destacó que con la construcción de este establecimiento se completará la reforma penitenciaria en la región Este del país. Recordó que actualmente ya se encuentran en funcionamiento los centros de Anamuya, en Higüey; La Cucama, en La Romana; y el de San Pedro de Macorís.

El Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed), creado mediante la Ley núm. 160-21, tiene como misión planificar, reglamentar y supervisar las edificaciones públicas y privadas del país, así como desarrollar políticas de vivienda y mejoramiento del hábitat que promuevan comunidades más seguras, organizadas y resilientes.

Acompañaron al ministro Ito Bisonó la gobernadora de El Seibo, Magaly Tabar de Goico; el senador de El Seibo, Santiago Zorrilla; el director general de Servicios Penitenciarios y Correccionales, Roberto Santana; y el padre Ricardo Manuel Santos, de la parroquia Santa Cruz.