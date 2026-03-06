Bajo el sol inclemente de la frontera y frente a una línea de concreto, acero y vigilancia militar que divide dos realidades, el senador estadounidense Bernardo Moreno Mejía (del Partido Republicano) recorrió este viernes la zona donde se levanta la verja perimetral inteligente en Dajabón, acompañado del comandante general del Ejército de la República Dominicana, Jorge Iván Camino Pérez.

El recorrido se realizó a lo largo del tramo en construcción que va desde el puente fronterizo hasta la comunidad de La Sal, donde continúan los trabajos de levantamiento del muro que busca reforzar el control migratorio y la seguridad en la línea divisoria entre República Dominicana y Haití.

Entre maquinaria pesada, soldados patrullando y extensiones de terreno vigiladas, el senador estadounidense observó de cerca el avance de la obra y escuchó explicaciones de las autoridades militares dominicanas sobre la estrategia de vigilancia y control en la frontera.

Moreno Mejía explicó que su visita busca comprender con sus propios ojos la realidad que vive la zona limítrofe y evaluar de qué manera Estados Unidos puede respaldar a la República Dominicana.

"Estamos aquí para ver qué está pasando y entender cómo podemos ayudar a nuestro mejor amigo en América, que es la República Dominicana", expresó el legislador durante su visita.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/06/ser2-a75f2d7a.jpeg El senador estadounidense Bernardo Moreno Mejía (del Partido Republicano) y miembros del Ejército de la República Dominicana. (FUENTE EXTERNA)

Un "desafío complejo"

El senador destacó el trabajo del Ejército dominicano en el control de la migración irregular y el resguardo de la soberanía, señalando que la seguridad en la frontera es un desafío complejo que requiere cooperación internacional.

"Obviamente vemos un gobierno y un Ejército que están haciendo un buen trabajo tratando de controlar la migración y regular lo que pasa aquí", afirmó.

Durante su recorrido también se abordó el impacto que la situación haitiana tiene en la estabilidad de la región, así como la importancia del comercio y la seguridad entre Haití, República Dominicana y Estados Unidos.

"Escudo de las Américas"

El legislador adelantó que en las próximas horas participará en encuentros en Miami junto a aliados políticos y representantes internacionales, donde se discutirán iniciativas orientadas a fortalecer la seguridad regional.

Según explicó, uno de los temas que se promueve es la creación de un mecanismo de cooperación que denominó "Shield of the Americas (Escudo de las Américas)", enfocado en fortalecer la estabilidad y la seguridad de los países aliados.

Para las autoridades dominicanas, la visita del senador estadounidense representa una señal del creciente interés internacional por la situación que se vive en la frontera norte, donde confluyen tensiones migratorias, comercio binacional y desafíos de seguridad derivados de la crisis haitiana.

Mientras tanto, en Dajabón, el muro sigue creciendo metro a metro, entre la vigilancia de los soldados y la expectativa de una frontera que, cada día, se convierte en uno de los puntos más observados del Caribe.