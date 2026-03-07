Capturan en aeropuerto a dominicano que llevaba 16 años prófugo

La Policía Nacional de la República Dominicana informó este sábado sobre la captura de un hombre que permanecía prófugo de la justicia dominicana desde hace 16 años, acusado de su presunta implicación en un caso de homicidio y violaciones a la ley de armas.

El detenido fue identificado como Ygnacio Ney Díaz, alias "Bácora", de 65 años, quien fue arrestado tras arribar al país deportado desde los Estados Unidos en un vuelo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE).

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/07/whatsapp-image-2026-03-07-at-93552-am-720f2955.jpeg Fotografía difundida por la Policía Nacional deYgnacio Ney Díaz, alias "Bácora", de 65 años, capturado en República Dominicana tras ser deportado de los Estados Unidos. (FUENTE EXTERNA)

La captura se realizó en el Aeropuerto Internacional de Las Américas Dr. José Francisco Peña Gómez (AILA), donde agentes de la policía ejecutaron la detención luego de verificar que el imputado figuraba con una notificación roja de la Interpol, gestionada a través de la OCN-Interpol Santo Domingo.

¿Desde cuándo era buscado?

De acuerdo con el informe policial, Díaz era buscado por hechos ocurridos el 17 de diciembre de 2010 en la provincia de Barahona, tras los cuales habría permanecido evadiendo la justicia durante más de una década y media.

Las autoridades indicaron que el arresto se ejecutó en coordinación con la Dirección General de Migración, tras confirmarse que el imputado tenía una orden de captura pendiente en el país.

El detenido es requerido mediante la orden de arresto No. 2909-2011, emitida el 1 de febrero de 2011 por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Barahona, por su presunta implicación en homicidio, así como comercio, porte y tenencia ilegal de armas de fuego.

Actualmente, el imputado se encuentra bajo control del Ministerio Público de la República Dominicana para los fines legales correspondientes.