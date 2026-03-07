Encuesta muestra tendencia de pesimismo sobre el rumbo del país, pero optimismo personal

Según el análisis del estudio, esta mejora marginal no alcanza para cambiar el clima general de opinión. ( FUENTE EXTERNA )

La percepción de los dominicanos sobre la dirección del país ha entrado en una fase de estabilidad negativa, según los resultados más recientes del estudio Clima Social, Ola 6, realizado por la firma LS Consulting.

Los datos muestran que el 71 % de los encuestados considera que la República Dominicana va en dirección equivocada, mientras que solo el 18 % cree que el país avanza en la dirección correcta. Un 11 % afirma no tener una opinión definida.

Más que el nivel puntual de desaprobación, el estudio destaca una tendencia, según la firma, que se ha consolidado en los últimos meses: la percepción negativa se mantiene por encima del 70 % desde julio de 2025, lo que sugiere que el malestar ya no responde a episodios coyunturales, sino a una evaluación más estructural sobre el rumbo nacional.

LS Consulting señala que la evolución de las mediciones muestra cómo se ha instalado esa tendencia.

En octubre de 2024, el 56 % consideraba que el país iba en la dirección equivocada. La proporción aumentó a 60.4 % en enero de 2025 y se mantuvo en niveles similares en abril de ese mismo año.

Sin embargo, el cambio más marcado aparece en julio de 2025, cuando la percepción negativa alcanza el 70 %, cifra que se ha mantenido prácticamente sin variaciones en las mediciones posteriores: 72 % en octubre de 2025 y 71 % en enero de 2026.

Según el informe, esta estabilidad en niveles altos indica que el pesimismo dejó de ser una reacción puntual y pasó a convertirse en un marco permanente para interpretar la realidad del país.

El estudio también señala que el aumento de quienes responden “no sabe”, que alcanzan el 11 %, introduce un componente adicional de incertidumbre sobre el rumbo nacional.

Una percepción transversal

Otro elemento relevante del estudio es que la percepción crítica se distribuye en prácticamente todos los segmentos de la población.

Aunque el diagnóstico negativo se acentúa en mujeres, jóvenes y sectores socioeconómicos más vulnerables, la tendencia aparece también en otros grupos sociales y regiones del país.

A pesar de la percepción crítica sobre el rumbo colectivo, la encuesta muestra una diferencia clara entre la evaluación del país y la expectativa individual.

El estudio identifica una dualidad emocional en el inicio de 2026. Por un lado, predominan sentimientos como preocupación, estrés e incertidumbre al pensar en la situación general del país. Por otro, se mantiene una base de emociones positivas en el plano personal, como esperanza, motivación y optimismo.

En términos generales, el 58 % de los encuestados manifiesta emociones positivas frente al inicio del año, mientras que el resto expresa sensaciones vinculadas al malestar o la inquietud.

El informe describe este fenómeno como una brecha entre el “yo” y el “nosotros”: confianza en la capacidad personal de salir adelante, pero mayor distancia frente a las expectativas colectivas.

Expectativas moderadas para el nuevo año

Cuando se consulta sobre el inicio de 2026, solo 23 % considera que el año comienza mejor que el anterior, mientras que una proporción importante entiende que la situación sigue igual o peor.

Según el análisis del estudio, esta mejora marginal no alcanza para cambiar el clima general de opinión.

“El año cambia, la percepción no”, resume el informe al señalar que el optimismo existe, pero todavía es insuficiente para modificar la tendencia predominante.

Ficha técnica

La encuesta se realizó con 800 entrevistas a hombres y mujeres entre 18 y 65 años, pertenecientes a distintos niveles socioeconómicos y con cobertura nacional.

El levantamiento fue realizado de forma online, mediante un cuestionario semiestructurado de aproximadamente 10 minutos, con un margen de error estimado de ±3.5 %.

En conjunto, los resultados dibujan un clima social caracterizado por dos tendencias simultáneas: un pesimismo persistente sobre el rumbo del país y una expectativa personal que aún mantiene espacios de esperanza.